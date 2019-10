Sagrada Familia, blocată de manifestanţi care protestează faţă de condamnarea la închisoare a separatiştilor catalani Multimea care scanda apeluri la secesiunea Cataloniei de Spania s-a adunat in cursul diminetii in fata celebrei catedrale construite dupa un proiect al arhitectului Antonio Gaudi.



Pe contul de Twitter al catedralei au fost postate informatii potrivit carora turistii nu au reusit sa intre in biserica, dar si-au putut anula biletele online. Sagrada Familia este printre cele mai populare atractii turistice din Spania, informeaza Agerpres



Protestul face parte dintr-o greva generala mai ampla care a dus la anularea de zboruri si la blocarea unor drumuri in regiune, relateaza a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau calatoresc in Spania ca vineri, 18 august, o greva generala va perturba circulația mijloacelor de transport rutier, feroviar și aerian, atat in zona metropolitana a Barcelonei, cat si in regiune.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza…

- Bernardo Silva (25 de ani), fotbalistul lui Manchester City, a fost pus sub acuzare de Federația Engleza, miercuri, dupa un mesaj cu tenta rasista transmis pe rețelele de socializare coechiperului sau, Benjamin Mendy, anunța MEDIAFAX.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Regatul Spaniei, pe calea aerului, ca activitatea pe Aeroporturile El Prat din Barcelona, în perioadele 24-25 august si

- ​Victor Ponta susține ca premierul Viorica Dancila i-a cerut sprijinul pentru a-și securiza madatul la Palatul Victoria, spunându-i ca va da afara ALDE de la Guvernare și cerându-i sa recupereze parlamentarii în Pro România careia îi va da ce ministere dorește. Ponta…

- Un avion al unei companii aeriene, care in mod regulat transporta militari americani și familiile acestora, a luat foc inaintea decolarii de pe aeroportul Shannon din Irlanda, insa, potrivit informațiilor preliminare, nu s-au inregistrat victime in urma incidentului.Citește și: REVOLTATOR…

- Circulatia trenurilor Mocanita a fost reluata in defileul Vaii Vaserului Foto Agerpres. Circulatia trenurilor Mocanita a fost reluata astazi în defileul Vaii Vaserului din Muntii Maramures. Cinci garnituri au fost puse în circulatie, dupa accidentul de ieri, când una din…

- Președintele american, Donald Trump, l-a felicitat pe Boris Johnson pentru victoria din alegerile din cadrul Partidului Conservator din Marea Britanie, care de miercuri va deveni succesorul Theresei May in fruntea Guvernului de la Londra.”Felicitari lui Boris Johnson pentru ca a devenit noul…

- Vicepresedintele parlamentului venezuelan Edgar Zambrano, inchis din 8 mai pentru sprijinul acordat revoltei militare esuate impotriva presedintelui tarii Nicolas Maduro, a incetat greva foamei inceputa in urma cu zece zile, a anuntat duminica sotia politicianului, transmite AFP. Dupa ce autoritatile…