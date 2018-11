Să facem diferență dintre un scriitor bun și un amator Se spune ca scriitorii sunt regi ai cuvintelor. Ei sunt cei ce dirijeaza cuvintele și le aranjeaza intr-o ordine pe care noi o ințelegem ori ba. Dar, de cele mai multe ori, trebuie sa ne placa. Pentru ca un scriitor bun nu este cel care pune doar cuvintele pe foaie, ci și le gandește intr-un mod deosebit. Ma mira faptul cum, in zilele noastre, apar scriitorași peste noapte, care pretind a fi mari scriitori și mari poeți. Nu neg, avem nevoie de scriitori și de poeți , ca sa avem ce discuta peste secole, dar, repet, de scriitori buni. Observam o tendința astazi, una nu prea favorabila culturii… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

