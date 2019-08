Stiri pe aceeasi tema

- Continuam calatoria noastra in cadrul rubricii „Monitorul vine pe strada ta‟. Vineri dimineața am mers pe strada George Coșbuc și in parcarea de pe strada Teiului acolo unde, in urma cu o luna de zile, a fost turnat asfalt. „Astazi a fost turnat stratul final de asfalt de pe strada George Coșbuc și…

- Jurnalista Sorina Matei produce cutremur in randul anchetatorilor din cazul Alexandrei. Oamenii legii au stat ore bune la ușa suspectului pe motiv ca procurorul nu le-a permis sa puna in executare mandatul emis de judecator. Sorina Matei publica o nota a Parchetului General in care arata ca oamenii…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade a avut loc vineri in zona orasului grec Atena, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul s-a produs la o adancime de 13 km. Acesta a fost inregistrat la 24 de km distanta de Atena.Seismul s-a sismtit destul de tare,…

- Un cutremur de proporții s-a inregistrat in Japonia, iar seismul a inregistrat nu mai puin de 6,1 grade pe scara Richter! Oamenii au fost de-a dreptul ingroziți de magnitudinea seismului, iar pagubele lasate in urma acestuia au fost de-a dreptul colosale.

- O mina din Polonia s-a prabusit in urma unui cutremur de doar 2,7 grade pe scara Richter. In momentul producerii seismului, in subteran se aflau zece oameni. Trei dintre ei au murit, iar sase au fost raniti.

- Captura spectaculoasa a BCCO Timișoara. Oamenii legii au ridicat patru suspecți chiar in timp ce vindeau cocaina pura in valoare de 50.000 de euro. Barbații au fost aduși de la Craiova, acolo unde avea loc tranzația, pentru a fi audiați la Timișoara.Citește și: ULTIMA ORA Pamantul s-a mișcat…

- Doua explozii cu un conținut moderat de cenușa s-au inregistrat joi dimineața in urma erupției vulcanului Popocatepetl situat in centrul Mexicului, au informat autoritațile mexicane, potrivit postului local de televiziune Televisa, potrivit agerpres.ro.Prima explozie s-a inregistrat la ora…