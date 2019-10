Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Bacau, Cosmin Necula a anunțat astazi, in cadrul unei conferințe de presa ca a fost convocata o ședința extraordinara de Consiliu Local in cadrul careia sa se discute plata datoriei de 8 milioane de lei catre Guvernul Romaniei. Banii sunt solicitați in contextul in care modernizarea…

- La inițiativa consilierilor PSD din Consiliul Local Bacau, a fost depus, joi, proiectul de hotarare vizand rectificarea bugetului local cu 7,9 milioane lei, bani cu care Primaria trebuie sa plateasca datoria rezultata in urma rezilierii contractului de finanțare de la Insula de Agrement. Consilierii…

- Consilierii municipali ai PSD pregatesc un proiect de hotarare prin care sa se achite de urgența suma de 7,8 milioane de lei penalitate pentru neterminarea la timp a Insulei de Agrement astfel incat sa se poata semna contractele de finanțare europeana blocate. Anunțul a fost facut de președintele filialei…

- Consiliul Local Onești este convocat pentru azi, 30 septembrie intr-o ședința ordinara, care se anunța decisiva pentru comunitatea locala atat prin proiectele de hotarare luate in dezbatere cat și prin faptul ca vor fi analizate doua situații critice din municipiul de pe Trotuș. Este vorba de ”criza…

- Social-democrații bacauani s-au intalnit, sambata seara, pentru a dezbate propunerea europarlamentarului Dragoș Benea, președintele organizației județene, de a i se retrage sprijinul politic lui Cosmin Necula, primarul Bacaului. Criticile lansate de primar la adresa Guvernului, care ar fi lasat Bacaul…

- Liderul organizației județene PSD Bacau, Dragoș Benea, a afirmat ca va solicita retragerea sprijinului politic primarului Cosmin Necula. Afirmația vine dupa ce, ieri, la ședința Consiliului local, primarul Bacaului a criticat politica fiscala a Guvernului, care a sprijinit mai mult comunitațile mici…

- Aducțiunea de apa a Bacaului a cedat din nou. Era previzibila o astfel de avarie? Se putea face ceva pentru a se preintampina astfel de probleme? Cand va fi gata rezerva de apa? Este vreo legatura intre recentele probleme de la Valea Uzului și aceasta avarie? La aceste intrebari și la altele raspunde…

- Lucrarile de la insula de agrement sunt finalizate in proporție de 70%, susține Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM), intr-un comunicat. “Modernizarea obiectivului a intrat in linie dreapta iar majoritatea lucrarilor ramase de executat vizeaza obiectivul Aquapark, unde au fost descoperite…