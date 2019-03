In acest sens, generalul Serghei Soigu a evocat recentul discurs rostit de catre presedintele Vladimir Putin in fata Adunarii Federale (parlamentul rus) in care seful statului a mentionat ca schimbarile in domeniile comunicatiilor si teledetectiei necesita o crestere semnificativa a potentialului de sateliti din dotarea Rusiei.



Ministerul Apararii continua sa se implice activ in retehnologizarea aparatelor cosmice cu destinatie militara, a subliniat Serghei Soigu in cadrul unei reuniuni a ministerului pe care il conduce, potrivit Agerpres.



Noul raport al Pentagonului privind…