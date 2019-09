Rusia: Un tribunal moscovit a dispus eliberarea tânărului actor Pavel Ustinov Ustinov (23 de ani) a fost condamnat luni pentru ca ar fi agresat fizic un ofiter de politie in timpul arestarii sale, survenite la un miting al opozitiei la Moscova, pe 3 august, acuzatii respinse de actor. Instanta a decis vineri ca Pavel Ustinov trebuie sa fie pus in libertate pana la judecarea apelului sau la hotararea de condamnare la trei ani si jumatate de inchisoare. Sustinatorii actorului s-au revoltat in special impotriva faptului ca justitia a refuzat sa examineze o inregistrare video care dovedeste, in opinia acestora, nevinovatia lui Ustinov. Imaginile respective,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- "Parchetul nu contesta dovezile vinovatiei lui Pavel Ustinov si corectitudinea incadrarii juridice a actelor sale, dar apreciaza ca decizia privind punerea sub acuzare trebuie sa fie modificata ca urmare a nedreptatii pedepsei ce i-a fost aplicata", se arata intr-un comunicat al instantei, care mentioneaza…

- Parchetul rus a indemnat joi la eliberarea unui tanar actor arestat in timpul unei manifestatii de protest, condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare, in urma unei campanii de mobilizare in favoarea sa la care participa personalitati artistice si demnitari religiosi, relateaza AFP.

- Parchetul rus a cerut joi eliberarea unui tânar actor arestat în timpul unei manifestații de protest și condamnat la trei ani și jumatate de închisoare, în urma unei ample campanii de mobilizare în favoarea sa care a reunit personalitați artistice dar și demnitari religioși,…

- Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe actorul Pavel Ustinov la trei ani și jumatate de inchisoare, fiind acuzat de agresiune asupra unui polițist in timpul unuia dintre recentele proteste neautorizate care au avut loc in ultimele luni in Rusia, potrivit MEDIAFAX.Citește și: O femeie a fost…

- Un tânar actor arestat la începutul lunii august în timpul unei manifestari a opoziției din Moscova a fost condamnat luni la trei ani și jumatate de închisoare pentru violențe împotriva forțelor de ordine, a anunțat Comitetul rus de ancheta, potrivit AFP. Din înregistrari…

