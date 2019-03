​Rusia i-a declarat Bulgariei ca are nevoie de garantii din partea Uniunii Europene inainte de a se putea angaja in constructia unui planificat gazoduct pe teritoriul sau, deoarece ambitiile energetice ale Moscovei continua sa divizeze blocul comunitar si sa-i tensioneze in plus relatiile cu Statele Unite, scrie Irish Times, citat de Rador. Rusia decide care este calea pe care proiectul sau TurkStream 2 ar trebui sa o urmeze, de la Marea Neagra spre Europa de Vest, in timp ce conducta sa Nord Stream 2, pe sub Marea Baltica, spre Germania, se apropie de finalizare, in ciuda opozitiei puternice…