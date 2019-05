Accident cu un camion pe DN1B: a intervenit descarcerarea in ajutorul a doi raniti

Coliziunea violenta ce a avut loc joi dupa-amiaza, pe DN 1B Ploieşti – Buzau, a facut necesara prezenta in zona a echipelor de salvatori prahoveni. Accidentul in care au fost implicate un camion si doua masini mici a avut loc in Loloiasca,… [citeste mai departe]