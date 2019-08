Rusia: O nouă scădere a populaţiei la începutul acestui an Conform raportului Rosstat lunar privind tendintele, populatiei Rusiei a scazut cu 64.800 de persoane in primul semestru al anului, ajungand in prezent la 146.7 milioane de persoane. In 2018, populatia scazuse deja cu 74.000 de locuitori. Rusia a pierdut peste 5 milioane de locuitori din 1991, o consecinta a gravei crize demografice ce a urmat destramarii URSS-ului. Generatia nascuta in primii ani ai perioadei post-sovietice, marcati de o scadere a natalitatii, a ajuns acum la varsta procrearii. Totodata, aceasta generatie intra pe piata muncii, ceea ce risca sa aiba drept consecinta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

