Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau si membri ai guvernului sau au incercat sa influenteze un proces al grupului de constructii SNC-Lavalin pentru fapte de coruptie, potrivit principalei autoritatii pentru etica din tara, concluzie care ii poate afecta sansele de a

- Tribunalul din districtul moscovit Presnenski a blocat joi conturile organizatiei lui Alexei Navalnii si ale colaboratorilor sai, a anuntat purtatoarea de cuvant a celui mai cunoscut opozant rus, printr-un mesaj pe Twitter preluat de AFP. Navalnii este anchetat pentru spalare de bani, dar purtatoarea…

- Ministrul afacerilor de externe si integrarii europene, Nicu Popescu, spune ca va merge la Moscova, la începutul lunii septembrie, pentru a pregati o vizita anuntata recent a prim-ministrei Maia Sandu. Potrivit ministrului, deocamdata, agenda nu a fost discutata, dar din perspectivele…

- Utilizatorii de Instagram se arunca in lacul Monte Neme, din Galicia, Spania, pentru a obține o imagine perfecta, dar mulți se imbolnavesc dupa o baie in apa toxica. Lacul Monte Neme este renumit pentru frumusețea lui. Apa turcoaz atrage turiști din toate colțurile lumii, dar medicii avertizeaza ca…

- Ținand cont de lipsa de stabilitate pe piața a benzinei, departamentul de specialitate al Picodi a ales sa analizeze cați litri de benzina se pot cumpara in Romania și in alte țari ale Europei cu salariul mediu. Astfel, in regiunea noastra, cea mai ieftina benzina, o putem cumpara in cea mai…

- Presa apropiata de Kremlin ataca serialul HBO ”Cernobil” și vorbește despre un serial rusesc aflat in pregatire care pornește de la ipoteza ca agenții CIA au provocat dezastrul, arata Moskow Times. Reuters anunța ca seria a impulsionat turismul in zona, potrivit Mediafax.Faptul ca un canal…

- Un barbat a fost amendat cu 11.000 de dolari pentru ca a încercat sa transporte ilegal în bagaje mii de lipitori din Rusia în Canada, scrie BBC. Ippolit Bodounov a fost reținut pe aeroportul internațional Pearson din Toronto în octombrie anul trecut când aproximativ 4.788…