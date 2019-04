Rusia nu se mai joacă cu România şi NATO! Pregătiri de război după ultimele declaraţii ''Orice sporire a prezentei militare a NATO in Marea Neagra este din punct de vedere militar lipsita de sens, nu consolideaza securitatea - nici a Aliantei si cu atat mai putin a regiunii - si implica numai riscuri militare'', a declarat vice-ministrul rus de externe Aleksandr Grusko. El a adaugat ca Rusia este pregatita sa reactioneze prin masuri aditionale in fata schimbarilor situatiei de securitate in regiunea Marii Negre, semnaleaza agentia RIA Novosti. ''Vom evalua lucrurile cu atentie si daca se impun noi masuri militare din partea noastra, le vom aplica'', a indicat responsabilul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

