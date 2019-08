Stiri pe aceeasi tema

- Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat, marti, ca Rusia este cea care castiga cursa dezvoltarii de noi arme nucleare, dupa ce Trump a anuntat, pe Twitter, ca S.U.A. detine arme nucleare mult mai avansate. Declaratia vine dupa ce, saptamana trecuta, un accident nuclear a avut loc in nordul Rusiei,…

- Un nou tratat privind controlul armelor nucleare nu ar trebui sa includa doar SUA si Rusia, ci si China, a declarat Maas la postul de radio DLF, indicand ca 'guvernul chinez este extraordinar de reticent si, prin urmare, trebuie sa continuam sa punem aceasta problema pe ordinea de zi'. SUA au anuntat…

- Rusia a anunțat joi ca a decis interzicerea activitaților Atlantic Council, un think-tank condus pana de curand de catre ambasadorul Statelor Unite la Moscova, Jon Huntsman (foto). Procurorul General al Rusiei a prezentat activitatea ONG-ului ca fiind una care amenința securitatea naționala. ”A fost…

- Turcia a respins miercuri un nou avertisment din partea Statelor Unite privind achizitia de rachete rusesti, transmit Reuters si AFP. "Solicitam partii americane sa nu faca pasi gresiti, care ar exclude diplomatia si dialogul si ar dauna relatiilor", a comunicat Ministerul de Externe de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a denuntat vineri faptul ca Rusia a refuzat din nou sa distruga noile rachete desfasurate in Europa, care incalca Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), relateaza Reuters si AFP. "N-am vazut niciun indiciu de vointa din partea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca nu va da inapoi in privinta achizitiei de rachete rusesti S-400, in pofida avertismentelor emise de SUA, transmit AFP si Reuters. 'Exista o anumita masura pe care am luat-o, exista un acord (cu Rusia). Suntem hotarati. Nu poate…

- Rusia a retras consilieri cheie pe aparare din Venezuela, o umilința pentru președintele Nicolas Maduro în timp ce Moscova cântarește greu în capacitatea de rezistența, la nivel economic și politic, a liderului venezuelean în fața presiunii din ce în ce mai mare a SUA,…

- "Aeronavele ruse au ramas in spatiul aerian international si nu au intrat niciun moment in spatiul aerian suveran al SUA sau al Canadei", a comunicat NORAD (North American Aerospace Defense Command, comandamentul apararii aerospatiale nord-americane) printr-un mesaj in reteaua Twitter."Au…