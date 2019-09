Stiri pe aceeasi tema

- 'Curtea Europeana a Drepturilor Omului a facut publice opt hotarari ce includ 17 cauze privind incalcarea drepturilor omului in regiunea transnistreana', se arata in comunicat. Potrivit avocatilor Asociatiei Promo-LEX, care reprezinta reclamantii in instanta de la Strasbourg, in cauza 'Iovcev si alti…

- "Curtea Europeana a Drepturilor Omului a facut publice opt hotarari ce includ 17 cauze privind incalcarea drepturilor omului in regiunea transnistreana", se arata in comunicat. Ce infractiuni au fost reclamate Potrivit avocatilor Asociatiei Promo-LEX, care reprezinta reclamantii in…

- La doar 31 de ani, calarașeanul Mihai Doloton a devenit membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova. Despre acest fapt dansul a anuțat pe pagina sa de facebook pe 13 septembrie curent. ”Multumesc Consiliului Director pentru votul de incredere acordat”, a scris el scurt. NOTA: Uniunea Muzicienilor din…

- Gimnaziul din Corjova si Gimnaziul Roghi, ambele cu predare in limba romana aflate in stanga Nistrului, raionul Dubasari, au fost impiedicate sa intoneze imnul national si sa afiseze drapelul Republicii Moldova la deschiderea noului an scolar. Informatia a fost oferita pentru IPN de Alexandru Postica,…

- Presedintele Igor Dodon declara ca a elaborat un concept prin care Transnistria ar urma sa primeasca un statut special „sub forma unei autonomii foarte puternice”. Igor Dodon: „Am putea fi o poveste de succes a modului în care un conflict înghețat în spațiul post-sovietic…

- Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a confirmat ca a discutat vineri cu ministrul rus al apararii despre „revizia și casarea" munițiilor rusești depozitate la Cobasna și spune ca decizia finala in aceasta privința va fi adoptata de Moscova și Tiraspol, iar „politicienii de la Chisinau speculeaza…

- Președintele Igor Dodon s-a laudat ieri pe pagina sa de FB ca a vorbit la telefon cu Presedintele Federal al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. Potrivit lui Dodon acesta ar fi sugerat ca problema transnistreana nu va putea fi reglementat fara Rusia. Potrivit lui Igor Dodon: „În…

- Declaratia Ministrului de Externe de la Chisinau care califica conflictul armat de pe Nistru drept un razboi civil, este criticata de Directorul Liceului cu predare in limba romana din Tiraspol, Ion Iovcev.