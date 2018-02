Stiri pe aceeasi tema

- Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului rus), aflat pe listele cu sanctiuni ale UE si SUA, a apreciat luni ca ''vremea sanctiunilor va trece in curand'', declaratie facuta in timpul unei vizite oficiale in Elvetia, informeaza AFP.…

- Considerat unul dintre cei mai valorosi atacanti din Liga I, fostul jucator Ionel Danciulescu, povesteste, sambata de la ora 19.55, in cadrul emisiunii ”Star Special”, de la Antena Stars, despre inceputurile carierei salei, despre oamenii care l-au ajutat, dar si despre cum a invatat sa fie mai chibzuit…

- Constatam o revenire pe pamant a valorii Bitcoin si am considerat ca este bine sa mai atentionam o data publicul, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa, intrebat de motivul pentru care banca a dat, marti, publicitatii un comunicat…

- Rectorul Univeristații din București, Mircea Dumitru, demisioneaza din toate funcțiile pe care le ocupa in cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) in semn de protest fața de numirea lui Valentin Popa ca ministru al Educației și il indeamna…

- Dupa cinci inele de campion NBA, Kobe Bryant ar putea primi si un Oscar. Filmul sau "Dear Basketball" candideaza la cel mai bun scurtmetraj de animatie. "Dear Basketball" este un film de patru minute realizat ca un ramas bun luat de Kobe Bryant lumii baschetului."Incredibil. Este enorm ca…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Feminin – simplu Luni, 15 ianuarie MONICA NICULESCU (85 WTA) – Mona Barthel (Germania, 52 WTA) IRINA BEGU (40 WTA) – Ekaterina Makarova…

- In declarația susținuta la Cernauți, șeful diplomației romane a punctat principalele elemente abordate in cadrul intrevederii cu partea ucraineana, o semnificație aparte fiind acordata problemelor minoritații romane din Ucraina, cu accent pe tema Legii ucrainene a educației. Ministrul Teodor…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anunțat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza, preluata de Agerpres. "Dinamica economiei…

- "Dinamica economiei ruse ramane pozitiva. Vom putea majora salariul minim incepand cu data de 1 mai anul curent si nu de la 1 ianuarie 2019 cum era prevazut anterior", a declarat Vladimir Putin, cu cateva ore inainte de inaugurarea sediului sau de campanie. Potrivit lui Vladimir Putin, salariul minim…

- Analistul politic Oazu Nantoi, director de programe la Institutul pentru Politici Publice, crede ca nu exista motive pentru optimism în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean, în pofida declarațiilor optimiste ale autoritaților. Faptul ca autoritațile s-au aratat mulțumite…

- John Young, astronautul care a zburat de doua spre Luna si a avut o cariera de peste patru decenii, a murit la varsta de 87 de ani, potrivit unui anunt NASA.Considerat pionier al programului spatial, Young a zburat in prima misiune Gemini, iar in 1969 a fost prima persoana care a orbitat singura…

- Trofeul Carpați 2018, ultimul examen pentru tricolori inaintea campaniei pentru CM 2019. Tricolorii lui Xavi Pascual au revenit in țara din cantonamentul din Spania . ACTUALIZARE 6 ianuarie, ora 23.14. Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei a castigat Trofeul Carpati, sambata, in Sala Sporturilor…

- A XX-a ediție a Festivalului Datinilor si Obiceiurilor de Iarna va avea loc in 7 ianuarie 2018, la Negrești-Oaș. La tradiționalul eveniment sunt așteptate 23 de ansambluri folclorice, cete și grupuri de colindatori din Țara Oașului și din zonele etnografice invecinate: Codru, Maramureș, Chioar, dar…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller. Manafort il acuza pe Mueller ca si-a depasit mandatul anchetand acuzatii care nu au legatura cu un presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie Radio…

- Începând cu 1 ianuarie 2018, Republica Moldova a preluat Presedintia Organizatiei pentru Democratie si Dezvoltare Economica GUAM, mandatul careia va dura pe parcursul întregului an, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul diplomație publica, comunicare strategica și interacțiune…

- Ministrul german de externe Zigmar Gabriel va efectua o vizita de lucru în Ucraina, în perioada 3-4 ianuarie, a anunțat serviciul de presa al Ministerului de Externe al Ucrainei, scrie paginaderusia.ro La Kiev, Gabriel va avea discuții cu șeful Ministerului de Externe al Ucrainei,…

- Republica Moldova a intrat in lista primilor trei furnizori de piersici in Ucraina in sezonul actual, cu un indicator de 1,3 mii de tone. Acest fapt a fost comunicat de catre analiștii din cadrul proiectului „APK-Inform: legume și fructe”, care au facut referire la datele statisticii vamale, relateaza…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru au initiat o propunere legislativa care urmareste reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea unui sindicat, de la 15 la 3, motivand ca salariatii ar avea mai multe sanse sa-si apere drepturile si interesele. In…

- Incidentul a avut loc inainte ca Papa Francisc sa transmita mesajul de Craciun la Vatican. Un fotograf de la agentia Reuters a spus ca femeia, Alisa Vinogradova potrivit site-ului femen.org, a trecut de garzi si s-a napustit catre ansamblul de sculpturi strigand "Dumnezeu e femeie!". Avea…

- Un barbat din comuna Vicovu de Jos, urmarit general de aproape trei ani de zile dupa ce a fost condamnat definitiv pentru complicitate la viol, a ajuns in Penitenciarul Botoșani acum doua zile, dupa ce a fost extradat din Ucraina, unde s-a aflat in ultimii ani. Sorin Daniel Colev, zis Tom, din ...

- Premierul britanic Theresa May a fost pusa in dificultate de jurnaliștii care au intrebat-o daca știe ca la discuțiile cu omologul sau ucrainean, Volodimir Groisman, care a vizitat vara trecuta reședința oficiala din Downing Street, a fost prezent și un spion rus. Aminitm ca, la 20 decembrie, Serviciul…

- Caz alarmant in judetul Suceava, unde a fost impuscat un mistret contaminat cu cesiu radioactiv. A fost ucis pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava, a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137 si…

- Ninsorile abundente fac ravagii in centrul si nord-estul Ucrainei. In ultimele 24 de ore, autoritatile din tara vecina au scos din nameti peste 300 de masini in care se aflau aproape 600 de oameni. Din fericire, nicio persoana nu a avut de suferit.

- Azi noapte, in jurul orei 01:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Sarasau – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au sesizat un zgomot produs de o drona care a traversat frontiera din Ucraina in Romania. Dupa monitorizarea traseului dronei si cercetarea zonei, in apropierea frontierei de stat…

- Parlamentul a ratificat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind readmisia persoanelor, comunica MOLDPRES. Documentul a fost semnat la 6 octombrie 2017 de Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan și Seful Serviciului Migrational de Stat al Ucrainei,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a insistat joi ca nu exista nici un fel de prezenta a armatei ruse in estul Ucrainei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, implicat in politica din Ucraina, a declarat joi ca Vladimir "Putin pur si simplu nu poate uita de mine", dupa ce liderul de la Kremlin a spus despre el ca "scuipa in fata poporul georgian si poporul ucrainean", relateaza DPA. In comentarii postate pe…

- Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei sale de presa anuale.Putin a avut anterior un rol de negociator in convorbirile de pace in numele gruparilor separatiste proruse care luptau impotriva…

- Un nou proiect a fost depus la finanțare pe Programul Transfrontalier Ungaria – Slovacia – Romania – Ucraina HUSKROUA ENI CBC 2014-2020 – apelul 2, de catre Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte, Serviciul Promovare Proiecte. Este vorba despre proiectul ”Aqua Vita – conservarea și valorificarea…

- Razboiul din estul Ucrainei a izbucnit din cauza conducerii de la Kiev, care a preluat puterea in urma unei lovituri de stat. Asa a raspuns președintele rus, Vladimir Putin, intrebat de un jurnalist ucrainean ce crede despre situatia din Donbass.

- Comisiile reunite de cultura au respins marți, cu patru voturi "pentru" și opt "impotriva", un amendament la bugetul AGERPRES, depus de deputatul Eugen Tomac, care prevedea sumele necesare pentru dezvoltarea rețelei de corespondenți in Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Italia…

- Simona Halep ocupa locul I WTA, cu 6.175 de puncte, pentru a zecea saptamana la rand, potrivit ierarhiei date publicitatii, luni, de WTA. In absenta competitiilor pentru cele mai bune jucatoare din lume, nu sunt modificari in partea superioara a clasamentului WTA, transmite News.ro . Astfel, in Top…

- CSM Bacau s-a remarcat și la ultimul turneu internațional al anului: Festivalul Romanesc de Judo. Desfașurat pe parcursul a doua zile, la București, Festivalul a reunit peste 1000 de judoka de la 50 de cluburi din țara, dar și din Grecia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina și Republica Moldova. „Csmeii” s-au…

- Oficiul moldovean NATO va fi inaugurat vineri in centrul Chisinaului Guvernul de la Chisinau va negocia cu Banca Europeana de Investitii un împrumut de 80 de milioane de euro pentru conectarea retelelor electrice din Republica Moldova la cele din România. Actualul sistem electroenergetic…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a intentat un dosar penal pe 15 noiembrie curent in care sunt vizați președintele Igor Dodon și lidera socialiștilor, Zinaida Greceanii, pentru contractul incheiat in anul 2008 de import al energiei electrice in R. Moldova…

- Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili, devenit opozant al actualului regim de la Kiev, a fost eliberat marți la scurt timp dupa reținerea sa de catre poliția ucraineana, cateva sute de susținatori ai sai blocand furgoneta care il transporta, transmit AFP și Reuters. Saakașvili…

- Deputatul PSD de Vrancea Dragoș Barladeanu, președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Elveția, a participat in perioada 26-29 noiembrie la o vizita de lucru la Berna, alaturi de membri ai acestui grup, respectiv parlamentarii Aida-Cristina Caruceru și Simona Bucura-Oprescu. In cadrul acestei…

- In raportul 'Nevoile umanitare din Ucraina pentru 2018', publicat luni, OCHA afirma ca 200.000 de oameni care traiesc in zona frontului din estul Ucrainei sunt expuși zilnic riscului de a-și pierde viața sau de a fi raniți.In fiecare luna de-a lungul liniei frontului au loc circa 1.500…

- Un georgian in varsta de 47 de ani a fost retinut in timp ce incerca sa treaca ilegal hotarul. Potrivit politiei de frontiera, barbatul, care are interdictie in Ucraina, a incercat sa fuga noaptea trecuta din Moldova, dar a fost observat cu ajutorul termovizorului.

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat vineri desfașurarea "într-un viitor foarte apropiat" a unor referendumuri pe tema aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana și la NATO. El se declara ferm convins ca populația se va pronunța în favoarea intrarii în UE…

- Proiectul ”SWIFT- Carpathian Search-Rescue Network” – Retea Carpatica de cautare-salvare a fost propus la finanțare de catre Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte, Serviciul Promovare Proiecte din cadrul Consiliul Județean Maramureș, pe Programul Transfrontalier Ungaria – Slovacia – Romania…

- 30 de metri de furtun, scos din apele râului Nistru, urma sa fie folosit în transportarea ilicita a alcoolului etilic peste frontiera moldo-ucraineana. În prezent, polițiștii de frontiera documenteaza un grup de cetațeni din R. Moldova și Ucraina, banuiți ca ar fi acționat dupa…

- Șeful statului, Klaus Iohannis, s-a intalnit vineri, la Bruxelles, cu presedintele ucrainean, Petro Porosenko. La finalul intalnirii, președintele Romaniei a precizat ca a facut primii pași „inspre solutionarea” problemei invatamantului in limba romana din Ucraina.

- In ultima perioada, pe raza judetului Suceava au fost prinsi in trafic mai multi soferi care conduceau masini in baza unor permise de conducere false, care pareau a fi eliberate de autoritatile ucrainene. In ultimele sase luni, politistii suceveni s-au confruntat cu peste 20 de astfel de cazuri.…

- Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere vor participa vineri, 1 Decembrie, incepand…