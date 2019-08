Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile orasului Moscova au aprobat un miting pentru 100.000 de persoane in centrul orasului, dar au interzis un mars al protestatarilor in afara zonei desemnate, potrivit miercuri mass-media de stat ruse, informeaza joi agentia DPA. Mitingul opozitiei politice a fost aprobat pentru…

- "Arestarile nu sunt proportionale cu caracterul pasnic al protestelor, care au fost declansate de excluderea unor candidati independenti de la alegerile municipale", a declarat duminica o purtatoare de cuvant a MAE de la Berlin, precizand ca Germania asteapta o "eliberare rapida" a tuturor manifestantilor…

- Autoritatile ruse au inceput luni demersurile legale impotriva protestatarilor care au participat la manifestatia neautorizata, organizata de opozitie la sfarsitul saptamanii in centrul Moscovei, informeaza dpa. Un important politician din randul opozitiei, Ilia Yasin, care a fost arestat…

- Liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalnîi, care a fost arestat din nou miercuri la Moscova, a fost duminica spitalizat în urma unei reacții alergice acute, a informat purtatoarea de cuvânt a acestuia, scrie Mediafax, citând Reuters, iar peste 1.000 de persoane au fost reținute…

- Navalnii ispaseste din aceasta saptamana o pedeapsa de 30 de zile de inchisoare pentru ca lansase un apel la organizarea unei manifestatii la Moscova pentru a protesta fata de refuzul puterii de a permite candidatilor opozitiei sa participe la alegerile municipale din capitala rusa preconizate sa…

- Mii de persoane participa sambata la un miting de protest neautorizat in centrul Moscovei fata de blocarea candidaturilor unor politicieni de opozitie in scrutinul municipal programat in septembrie. Autoritatile ruse au retinut cel putin 317 persoane inaintea protestului, a anuntat organizatia civica…

- Tratatul privind interzicerea armelor nucleare cu raza de acțiune intre 500 și 5.500 km, semnat de Rusia cu Statele Unite in 1987, a fost denunțat de Washington inca din luna februarie. Rusia nu mai este parte a acordului de dezarmare nucleara semnat cu Statele Unite in 1987. Potrivit unui decret dat…

- Golunov a fost retinut joi in centrul Moscovei, cand mergea sa se intalneasca cu o sursa. In rucsacul sau au fost gasite droguri ilegale, au comunicat atat politia, cat si portalul de stiri online Meduza, pentru care lucra ziaristul. Un comunicat al politiei precizeaza ca la perchezitia locuintei…