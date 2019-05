Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui nou raport al organizatiei neguvernamentale americane C4ADS (Center For Advanced Defense), Rusia utilizeaza intens tehnologii de perturbare a sistemului de navigatie prin satelit GPS in peninsula ucraineana anexata Crimeea si in Marea Neagra, a notat, marti, publicatia Ukrainska Pravda.…

- Rusia a efectuat vineri, deasupra Marii Negre, manevre cu bombardiere strategice Tupolev 160 si cu avioane multirol Suhoi-27SM, in contextul Exercitiului NATO "Scut Maritim" ("Sea Shield"). "Avioane de vanatoare (...) au escortat bombardiere strategice Tupolev-160 si au exersat interceptarea…

- Navele de recunoastere, navele de atac si sistemele de rachete de pe litoralul rus al Marii Negre au fost plasate in misiune din cauza exercitiului militar NATO "Sea Shield" ("Scut maritim"), desfasurat inclusiv in apele teritoriale ale Romaniei.

- Noile reglementari adoptate de autoritatile romane in domeniul energiei risca sa submineze planurile companiilor de a dezvolta mari zacaminte de gaze din Marea Neagra. Acest lucru pune în pericol venituri de miliarde de dolari şi anulează şansele de a contesta poziţia grupului…

- Rușii ”continua sa incerce sa destabilizeze Ucraina” Ambasadorul american la NATO, Kay Hutchinson, a anuntat ca în Marea Neagra se vor desfasura mai multe operatiuni de supraveghere, cu mai multe nave ale Aliantei, pentru a contracara actiunile agresive ale Rusiei. Kay Hutchinson:…

- Moscova a invocat înca o data scutul antiracheta din România pentru a justifica o noua mutare militara importanta: amplasarea în Crimeea de bombardiere strategice capabile sa transporte rachete nucleare.

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a criticat dur Rusia, la o conferinta internationala de securitate, desfasurata la Odesa, sustinand ca "Marea Neagra nu va apartine niciodata regimului rus", informeaza sambata Radio Chisinau. Dimpotriva, a spus el, "Marea Neagra va deveni un fel de Triunghi…

