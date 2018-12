Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza intalnirea cu omologul sau rus Vladimir Putin, prevazuta in marja summitului G20 de la Buenos Aires (Argentina), mentionand actuala criza in Ucraina, potrivit AFP, Reuters si dpa. ''Pe baza faptului ca navele si marinarii…

- Secretarul american al apararii, Jim Mattis, a declarat miercuri ca arestarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainene incalca un tratat intre cele doua tari si arata ca in Moscova nu se poate avea incredere, relateaza Reuters. "Cand te gandesti ca exista un tratat intre cele doua tari... pur si…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a evocat ”amenintarea unui razboi total” cu Rusia care, sustine el, si-a ”crescut drastic” prezenta militara la frontiera, dramatizand si mai mult situatia deja tensionata dupa capturarea unor nave ucrainene la Marea Neagra, relateaza AFP, scrie News.ro.Ridicand…

- Președintele american Donald Trump va avea intalniri bilaterale cu liderii Rusiei, Japoniei, Germaniei și Argentinei, in cadrul summitului G20 din Argentina, care va avea loc la finalul lunii noiembrie, insa intrevederea cu Vladimir Putin ar putea fi anulata, pe fondul tensiunilor din Ucraina, relateaza…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat duminica ca Moscova dorește reluarea dialogului extins cu Statele Unite asupra tratatului privind rachetele cu raza medie si scurta semnat in timpul ”razboiului rece”, scrie Reuters, citand agențiile ruse de știri. Trump a anunțat luna trecuta intenția sa…

- Autoritatile de la Kremlin au afirmat miercuri ca una dintre versiunile luate in considerare in cazul exploziei produse la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, in care cel putin zece persoane si-au pierdut viata, este cea a unui atac terorist, relateaza Reuters . Initial s-a vorbit despre…