- Presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, a demisionat marti de la sefia organizatiei, inainte sedintei in care membrii Biroului Municipal decid daca sustin candidatura independenta la Primaria Capitalei a lui Nicusor Dan.

- Președintele USR București, Roxana Wring, a demisionat marți de la șefia organizației, inainte ședinței in care membrii Biroului Municipal decid daca susțin candidatura independenta la Primaria Capitalei a lui Nicușor Dan.„Urmeaza alegeri in perioada imediat urmatoare, avand in vedere adoptarea…

- ​Nicușor Dan s-a înscris în cursa interna din USR pentru desemnarea candidatului la Primaria Capitalei. „Sondajele arata recurent ca sunt omul politic din opoziție cu cea mai mare intenție de vot a bucureștenilor. Ma bucur de multa susținere din partea membrilor partidelor…

- Deputatul independent Nicusor Dan a prezentat joi un sondaj conform caruia in cazul in care ar candida din partea aliantei USR-PLUS la Primaria Capitalei ar castiga alegerile, cu un scor de 41%, fiind urmat de Gabriela Firea cu 31%, informeaza Agerpres. Sondajul a fost realizat de Psyho Global Consult…

- Nicușor Dan, fostul președinte al USR și fondator al partidului, a mers sambata, la Teatrul Național din București unde are loc Congresul formațiunii, pentru a-și face lobby pentru candidatura la Primaria Capitalei.Dan, care este inca foarte popular in randurile ușeriștilor, existand in partid…

- Multi bucuresteni, mai ales cei care voteaza impotriva PSD, si-ar dori un candidat comun la urmatoarele alegeri pentru Primaria Generala a Capitalei. Echipa unuia dintre candidati a comandat un sondaj si, surpriza, numele acestuia este varianta favorita pentru a o invinge pe Gabriela Firea. Echipa lui…

- Conform sondajului facut de CURS, Gabriela Firea are in continuare cele mai mari sanse pentru a obtine un nou mandat de primar general. 31 la suta dintre respondenti ar vota cu Gabriela Firea daca alegerile pentru primarie ar avea loc duminica. Pe locul al doilea se situeaza Vlad Voiculescu,…

- Alegerile locale sunt abia la sfarsitul primaverii anului viitor, dar deja au inceput calculele pentru administrațiile locale. In cadrul sondajului de tip Omnibus au fost masurați și principalii pretendenți la Primaria Municipiului București așa cum reies ei din dezbaterile publice - asta nu inseamna…