- Reuniunea Consiliului Afaceri Generale - Coeziune de la Luxemburg este dedicata politicii de coeziune, domeniu in care s-au realizat progrese substantiale in ultimele luni in mandatul Romaniei la Presedintia Consiliul Uniunii Europene, care se apropie

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu prezideaza marti, la Luxemburg, Consiliul Afaceri Generale - Coeziune in cadrul actualului mandat al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, discutiile din cadrul reuniunii…

- Consiliul Afaceri Generale - format Coeziune lucreaza pentru aprobarea legislației UE care reglementeaza utilizarea fondurilor europene in perioada de programare 2021-2027. Prezentarea progreselor inregistrate de Președinția romana a Consiliului UE, urmata de o dezbatere politica privind provocarile…

- Una dintre prioritatile Romaniei ramane investitia in domeniul medical, in tot ceea ce inseamna cladiri, infrastructura, dotari, formare profesionala si screening, si vom face tot posibilul sa obtinem cele mai bune rezultate in viitoarele programe, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Roxana…

- "Cred ca politica de coeziune ne sprijina in demersul de a raspunde intr-un mod efectiv nevoilor de dezvoltare ale cetatenilor. (...) Avand in vedere complexitatea acesteia, dar si evolutia ei continua, este foarte important sa invatam despre modurile in care actiunile noastre viitoare pot fi mai bine…

- Direcția Generala pentru Politica Regionala și Urbana din cadrul Comisiei Europene va organiza conferința „Investind in viitorul nostru comun – Cea de-a 8-a conferința in domeniul evaluarii politicii de coeziune”. Evenimentul va avea loc la București, in perioada 20-21 iunie 2019, și face parte din…

- In perioada 11 – 12 aprilie 2019, sub Președinția romana a Consiliului Uniunii Europene, a avut loc, la București, reuniunea informala a miniștrilor responsabili cu Politica de Coeziune.Reuniunea, prezidata de ministrul roman al Fondurilor Europene, Dna. Rovana Plumb, a fost o oportunitate…

- "Am aprobat toate proiectele care au fost depuse de Guvernul Romaniei. Asteptam proiecte noi. Avem in analiza trei proiecte de apa si canalizare pentru cateva judete. Nu avem proiecte pentru autostrazi, spitale regionale. Cred ca se putea face mai mult. Mai sunt bani de accesat, iar doamna ministru…