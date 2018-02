Stiri pe aceeasi tema

- Se organizeaza alegeri interne in Partidul Mișcarea Populara Timiș, in perioada imediat urmatoare. Anunțul a fost facut, astazi, intr-o conferința de presa, de Roxana Iliescu, fost președinte al PMP Timiș și actual vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș. Roxana Iliescu a declarat ca va intra in…

- Apele sunt destul de tulburi in filiala Timiș a PMP, dupa ce președintele interimar Cornel Samartinean i-a cerut Roxanei Iliescu sa nu voteze bugetul Consiliului Județean Timiș. Luni, 19 februarie, Roxana Iliescu, care acum este simplu membru in filiala Timiș și vicepreședinte PMP la nivel…

- Deputatul Cornel Samartinean are un contracandidat oficial la șefia filialei PMP Timiș. Roxana Iliescu, vicepreședintele CJ, a anunțat ca va intra in aceasta cursa, la alegerile interne care vor avea loc in aceasta primavara.

- Pentru ca toata lumea ii intreaba pe Culita Sterp si Carmen de la Salciua cand au de gand sa faca un copil, Culita Sterp s-a gandit sa potoleasca putin spiritele si sa ii asigure pe curiosi ca lucrul asta se va intampla in viitorul apropiat. A

- Avand in vedere declarațiile Fondului Proprietatea facute in spațiul public, prin care iși exprima ingrijorarea fata de situatia in care se afla Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, respectiv ca „s-ar afla la un pas de faliment”, consideram ca astfel…

- Municipalitatea pitesteana a decis datele de desfasurare pentru urmatoarele evenimente traditionale pentru oras, “Targul Martisorului”, “Simfonia Lalelelor” si „Zilele Municipiului Pitesti”. Anuntul a fost facut public de primarul Cornel Ionica pe Facebook. “€Doresc sa va comunic deciziile privind…

- Anunțul facut de Roxana Iliescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, ca nu se abține de la votul bugetului, proiect la care ea insași a lucrat, ca urmare a unei decizii de la varful partidului sau, PMP Timiș, a zguduit politica locala, zilele trecute. Șeful de cabinet al președintelui CJT,…

- Cornel Samartinean, președintele PMP Timiș, a explicat astazi de ce la nivel politic s-a luat decizia ca vicepreședintele Consiliului Județean Timiș sa voteze contra bugetului județului. Luni, in ședința consiliului județean, vicepreședintele Roxana Iliescu (PMP) a anunțat ca va vota impotriva bugetului…

- Liderul comunistilor, Vladimir Voronin, a numit-o pe ex-comunista Aliona Babiuc „prostituata politica”, dupa ce democratii au anuntat ca aceasta a aderat la fractiunea PDM, scrie adevarul.ro „În asa zi jubiliara, dumneavoastra ati majorat componenta fractiunii…

- In legatura cu articolul aparut sub linkul https://www.satmareanul.net/2018/02/07/adrian-cozma-atac-dur-la-conducerea-consiliului-judetean/ consideram ca este o denaturare a faptelor, prezentate fara a cere un punct de vedere oficial al Consiliuli Județean Satu Mare și am dori sa precizam urmatoarele:…

- In ziua de duminica, 4 martie, ora 10.00, in sala Centrului Cultural Bucovina, din Suceava, va avea loc scrutinul pentru alegerea noii structuri de conducere la Asociatia Judeteana de Fotbal. In acest sens, pe site-ul oficial al AJF-ului a fost postat un comunicat in care sunt prezentate in amanunt…

- Atat presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, cat si primarul Mihai Chirica au facut declaratii dupa anuntul companiei Blue Air cum ca din 17 februarie va fi anulata cursa Iasi-Timisoara-Cluj.

- Ionuț Lupescu ezita sa se bage in cursa pentru președinția FRF. E ultima speranța pentru Generația de Aur. ”Neamțul” a fost in centrul atenție, la evenimentele care au comemorat 25 de ani de la moartea lui Michael Klein. Cu funcție importanta la Comisia Tehnica a UEFA, fostul mare dinamovist ezita sa…

- Conform unui comunicat de presa postat pe pagina de Facebook a companiei Tudo Taxi, taximetriștii il acuza pe primar ca a confundat pirateria cu taximetria. „Primarul Nicolae Robu confunda transportul in regim de taxi cu «pirateria» și declara ca șoferii UBER lucreaza legal, chiar…

- Prima tranșa din asistența macro-financiara de 100 de milioane de euro acordata de Uniunea Europeana ar putea ajunge in Moldova in aceasta primavara. Anuntul a fost facut de Pavel Filip in cadrul emisiunii REPLICA.

- Gelu Diaconu, fostul președinte ANAF din perioada 2012-2016, reacționeaza la achitarea definitiva a fostului sau adjunct, Romeo Florin Nicolae. Diaconu amintește ca, imediat dupa ce fostul sau adjunct a fost pus sub urmarire penala, i-a cerut premierului Ponta sa il elibereze pe acesta din funcție.…

- Cu piesa ”Rivival”, Elena Hasna s-a calificat in semifinala selecției naționale Eurovision 2018. A fost visul ei inca de cand era un copil, sa-și reprezinte țara la unul dintre cele mai importante concursuri muzicale din Europa.

- "Vreau sa va multumesc tuturor, dragi coechipieri care de vineri, 12 ianuarie, cand am anuntat data alegerilor la presedintia FRF, si pana azi dimineata v-ati aratat sustinerea pentru mine si echipa noastra! In doar 14 zile, sunt deja 182 de membri FRF care si-au aratat sustinerea ca sa continuam…

- Realizatoarea de televiziune Oprah Winfrey a anuntat, joi, ca nu este interesata sa candideze la presedintia Statelor Unite, intrucat nu simte ca are "ADN-ul necesar" pentru a ocupa aceasta inalta functie, relateaza site-ul BBC News.

- ''Anuntam astazi decizia noastra de a nu intra in aceasta cursa si de a nu prezenta documentele candidaturii noastre'', a declarat Khaled Ali intr-o conferinta de presa la Cairo.Anuntul survine la o zi dupa ce autoritatile egiptene l-au retinut pe fostul sef al statului major al armatei,…

- Principalul candidat al opozitiei in alegerile prezidentiale din Egipt, Khaled Ali, si-a anuntat miercuri retragerea din cursa electorala pentru functia suprema, sustinand ca actualele conditii din tara nu permit desfasurarea unui scrutin corect, transmite Reuters, scrie agerpres.ro. ''Anuntam…

- Candice Swanepoel si-a anuntat fanii printr-o postare pe Instagram ca ea si partenerul ei, Hermann Nicoli, asteapta cel de-al doilea copil. Modelul Victoria’s Secret, in varsta de 29 de ani, a postat recent pe contul sau de Instagram o fotogriafie cu ea si fiul sau in varsta de 15 luni,…

- Un sultan malaezian a primit cadou de ziua lui o replica in marime naturala a masinii personajului Fred Flintstone din serialul de televiziune animat „Familia Flinstone/ The Flintstones” (1960), a carui actiune este plasata in epoca de piatra, scrie AFP.com. Sultanul Ibrahim Sultan Iskandar al Johor,…

- Ideea ca Oprah Winfrey ar putea sa candideze la presedintia Statelor Unite s-a raspandit rapid dupa gala Globurilor de Aur. Dar oare doresc americanii ca vedeta de televiziune sa le fie presedinte? Desi majoritatea o apreciaza si cred ca ar putea sa-l invinga pe Donald Trump, ei nu doresc sa o vada…

- Ministrul de Interne, Carman Dan, nu demisioneaza. Aceasta a susținut joi seara o declarație de presa in care a prezentat propria varianta a evenimentelor din ultimele zile și l-a contrazis pe premierul Tudose, care o acuzase ca l-a mințit.Carmen Dan a anunțat ca a dispus azi trimiterea corpului…

- Presedintele american Donald Trump a spus, marti, ca ar invinge-o pe Oprah Winfrey in cursa pentru urmatorul mandat la presedintia Statelor Unite ale Americii, daca vedeta de televiziune si actrita ar decide sa candideze, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Da, as invinge-o pe Oprah. Ar fi foarte…

- Fosta mare jucatoare Narcisa Lecușanu și-a anunțat intențiile de a candida pentru postul de președinte al Federației Romane de Handbal. Vicecampioana mondiala ca jucatoare, Narcisa Lecușanu a fost apoi pentru o scurta perioada de timp vicepreședinte al Federației Romane de Handbal. Și-a depus demisia,…

- La nivelul Consiliului Județean Timiș au fost elaborate, la finalul anului trecut, doua proiecte de hotarare referitoare la criteriile de selecție și la evaluarea proiectelor culturale și sportive care vor fi finanțate in 2018 din fonduri publice nerambursabile. “In cursul acestei saptamani…

- La Consiliul Județean Timiș (Palatul Administrativ) se vor dezbate și analiza Ghidul de eligibilitate pentru finanțarea proiectelor culturale și Ghidul de eligibilitate pentru finanțarea proiectelor sportive in 2018. Miercuri, 10 ianuarie 2018, la ora 12, in Sala Revoluției a Palatului Administrativ…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, precizeaza pe Facebook ca certificatele de medic specialist pentru absolventii de rezidentiat au fost trimise catre Directiile judetene de Sanatate Publica. Anuntul lui Bodog vine dupa ce seful Sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Judetean…

- Anul 2017 s-a incheiat in forta, iar 2018 a venit cu ganduri noi pline de sperante pentru toti oamenii. CANCAN.RO a stat de vorba cu cateva dintre vedetele autohtone care au dezvaluit cum si-au petrecut noaptea dintre ani si ce-si doresc de la Noul An. Nu tu petreceri fastuoase sau tinute excentrice,…

- Un clujean a relatat ce a pațit când a urcat într-un taximetru de la Daniel Taxi, de la mall -ul din Gheorgheni. ”Doresc sa impartasesc o situatie inedita din viata mea: cea mai scurta cursa cu Daniel Taxi, sub 10 m! In fata centrului…

- Toata lumea numara zilele pana la sarbatori! Multi sperau ca intre Craciun si Revelion sa se faca „punte” si zilele 27,28, 29 decembrie sa fie si ele libere. Cu toate acestea, Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca nu a fost elaborata vreo hotarare de guvern in acest sens. Bugetarii sperau…

- Catalin Golofca si-a reziliat luni dimineata contractul cu FCSB iar din luna ianuarie se va alatura echipei antrenate de Costel Enache. Mijlocasul va fi detinut in totalitate de echipa din Botosani, insa oficialii clubului cauta o solutie pentru ca Gigi Becali sa-si recupereze cei 400 000 de euro. …

- Levente Polgar alearga la ultramaratonul arctic. Acum iși calește corpul sa reziste la temperaturi scazute și in pauzele de antrenament cauta sponsori care sa-i ia biletul de avion și echipamentul. Știți oamenii aia care vorbesc din carți in fața unei camere, iși aleg din sertarașele prafuite cuvintele,…

- Teatrul romanesc este in doliu dupa ce un mare actor a murit. Gelu Zaharia, unul dintre numele sonore ale Nationalului din Iasi, a incetat din viata la varsta de 74 de ani. Anuntul a fost facut public chiar de catre fiul artistului, Rares. A

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, cere public Consiliului Județean Timiș sa ii dea Stadionul „Dan Paltinișanu”. Intr-o postare pe Facebook, Robu ataca din nou social-democrații pe tema locației salii polivalente de 16.000 de locuri, care ar urma sa fie construita de Compania Naționala de Investiții…

- Dupa ce presa a scris ca Ucraina ar putea suspenda, in 2018, cursele de tren spre și din Federația Rusa, inclusiv garniturile de pe cursa Chișinau-Moscova, administrația „Caii Ferate” din R. Moldova (CFM) susține ca nu a primit, deocamdata, nicio inștiințare despre acest lucru. „I.S. „Calea Ferata din…

- Portile Palatului Regal nu se vor inchide in noaptea de joi spre vineri, pentru ca toti cei care doresc sa aduca un ultim omagiu Regelui Mihai sa o poata face. Anuntul a fost facut de Biroul de presa al Casei Regale. Mii de persoane, de toate varstele, asezate pe mai multe randuri, stau la coada, asteptand…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a indemnat miercuri comunitatea internationala sa recunoasca Ierusalimul de Est drept „capitala Palestinei”, informeaza news.ro. „Invit tarile care apara dreptul international si justitia sa recunoaca Ierusalimul ocupat drept capitala Palestinei”, a declarat seful…

- Romania nu se afla pe lista de distribuție a produselor alimentare cu destinație nutriționala speciala (lapte praf formula pentru bebeluși), contaminate cu Salmonella Enterica, informeaza marți Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor.

- Simona Halep a postat pe contul de Facebook un mesaj prin care anunța ca va avea un nou membru in staff-ul ei. Cosmin Hodor va face parte din echipa liderului WTA in calitate de manager de comunicare și proiecte speciale. El a devenit la sfarșitul anului 2016 director operational al Stejarii Country…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, joi, la Alba Iulia, ca ministerul pregateste un program de stimulare a cresterii porcilor prin care sa le ofere gratuit fermierilor purcei din rasele Bazna si Mangalita, pe care acestia au obligatia sa ii creasca si apoi sa ii vanda catre consumatori…

- Proiectul pilot pentru construcția primului centru de colectare a legumelor și fructelor din Timiș a fost blocat in ședința de luni a Consiliului Județean Timiș, dupa ce reprezentanții PNL nu și-au acordat votul favorabil pentru proiectul ce necesita doua treimi pentru a face un nou pas spre concretizare.…

- Patru copii s-au intoxicat, ieri dimineața, cu monoxid de carbon. S-a intamplat la gradinița din satul Larga Noua, raionul Cahul. Alaturi de copii, au avut de suferit educatoarea și dadaca. Anunțul despre acest caz a fost facut de catre localnici. Oamenii spun ca autoritațile locale incearca sa mușamalizeze…

- Organizatia DKMT a fost infiintata la Szeged, in data de 21 noiembrie 1997. Euroregiunea Dunare – Criș – Mureș – Tisa (DKMT) are ca membri judetele Bacs-Kiskun, Bekes si Csongrad din Ungaria, judetele Arad, Hunedoara, Caras-Severin si Timis din Romania și provincia autonoma Voivodina (Serbia).…