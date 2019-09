Rovana Plumb, comisar european. Ursula Von der Leyen îşi prezintă noua echipă pentru Comisia Europeană Von der Leyen si-a dat luni acordul in ce priveste lista comisarilor desemnati de statele membre, ce i-a fost pusa la dispozitie de Consiliul Uniunii Europene, lista pe care din partea Romaniei figureaza Rovana Plumb. Noua Comisie Europeana va fi foarte aproape de paritatea de gen, pe lista difuzata luni figurand 13 femei si 14 barbati. Acceptul formulat de viitoarea sefa a executivului comunitar survine dupa o serie de interviuri oficiale pe care aceasta le-a sustinut in ultimele saptamani cu fiecare dintre persoanele propuse de statele membre drept candidati la postul de comisar european. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si-a dat luni acordul in ce priveste lista comisarilor desemnati de statele membre, ce i-a fost pusa la dispozitie de Consiliul Uniunii Europene, lista pe care din partea Romaniei figureaza Rovana Plumb, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat…

- Rovana Plumb, comisar european din partea Romaniei. Procedura desemnarii noului Executiv european Rovana Plumb este comisarul european desemnat din partea Romaniei, conform listei aprobate luni de presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat al Executivului de…

- Confirmata în extremis de Parlamentul European, germana Ursula von der Leyen lucreaza la compunerea noii sale comisii, un exercițiu “delicat”, deoarece trebuie sa se descurce cu cerințele partidelor politice pentru a obține învestitura lor în octombrie, potrivit La Libre,…

- Autonomie? Da. Desigur, cel putin în principiu. Dar cum si fata de cine? Asta nu mai e deloc clar. Pe scurt, Europa statelor se pierde atunci când vine vorba de viitorul Uniunii Europene si nu poate gasi patratul „autonomiei strategice europene”. Exista un grup de tari care ar…

- Rata somajului in Uniunea Europeana s-a situat la 6,3% in iunie, stabila comparativ cu luna precedenta si in scadere fata de 6,8% in perioada similara din 2018, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Acesta este cel mai redus nivel al ratei somajului…

- Nationala de baschet feminin a Romaniei va intalni echipele Italia, Cehia si Danemarca, in grupa preliminara D a Campionatului European din 2021, potrivit tragerii la sorti de luni, de la Munchen, anunța news.ro.Citește și: Atac dur la adresa lui Rareș Bogdan și Moise Guran: Incitatori populiști…

- Acest mecanism financiar acopera mai multe programe de finantare, care au ca scop reducerea discrepantelor sociale si economice intre tarile SEE si consolidarea cooperarii intre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) si cele 15 tari beneficiare (Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Grecia,…

- Aproape un sfert (23%) din populatia Romaniei era ocupata in agricultura in 2018, ceea ce plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, unde media populatiei ocupate din sectorul agricol era de 4%, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). În rândul…