Stiri pe aceeasi tema

- Rovana Plumb, propunerea Romaniei la postul de comisar european pentru Transporturi, este nevoita sa clarifice diferentele dintre declaratiile de avere depuse in Romania si cele depuse la Uniunea Europeana (UE).

- Rovana Plumb, propunerea Romaniei la postul de comisar european pentru Transporturi, este nevoita sa clarifice diferentele dintre declaratiile de avere depuse in Romania si cele depuse la Uniunea Europeana (UE).

- Comisarul desemnat al Romaniei, Rovana Plumb, care ar urma sa detina portofoliul Transporturi in viitoarea Comisie Europeana, va fi audiata miercuri, 2 octombrie, de comisiile responsabile ale Parlamentului...

- Rovana Plumb, propusa comisar european pentru portofoliul Transporturi, urmeaza sa fie audiata intr-o ședința comuna a comisia de transporturi și de mediu ale Parlamentului European, potrivit programului oficial afișat pe site-ul instituției, anunța MEDIAFAX.Citește și: Lovitura dura pentru…

- Renew Europe o va susține pe Rovana Plumb pentru postul de comisar european, abia dupa ce va clarifica „toate suspiciunile de corupție”, a anunțat, marți, Jose Ramon Bauza, reprezentantul delegației Renew Europe in Comisia de Transport din Parlamentul European, potrivit g4media.ro.DEMISIE…

- Pentru a ajunge comisar european, Rovana Plumb (PSD) are nevoie de o majoritate de doua treimi la audierile din Comisia de Transporturi a Parlamentului European. Matematica arata ca Plumb, unul dintre candidatii cu probleme de integritate, cu greu ar putea trece de votul eurodeputatilor. Trei romani…

- Rovana Plumb, propunerea Romaniei pentru funcția de comisar european, este actualmente membru al Parlamentului European in Comisia pentru Mediu, Sanatate Publica și Siguranța Naționala. Aceasta este fost ministru al Muncii, al Mediului și ministru delegat al Fondurilor Europene in guvernele PSD,…

- Eurodeputatii Aliantei USR PLUS considera inacceptabile propunerile avansate de Guvern pentru postul de comisar european si anunta ca nu vor vota pentru Rovana Plumb sau Dan Nica, in cazul in care una dintre aceste nominalizari ajunge la audierile din comisiile Parlamentului European. Potrivit unui…