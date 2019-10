Rosen Plevneliev: Macedonia de Nord trebuie să fie în Uniunea Europeană "Intotdeauna mi-am exprimat opozitia cand state membre ale UE, in acest caz Franta, din motive politice interne blocheaza extinderea Uniunii si alte proiecte de interes comun. Cunoastem cu toti importanta invitarii acum a Macedoniei de Nord si a Albaniei. Intr-o perioada in care exista o foarte puternica ciocnire geopolitica in Balcani, Uniunea Europeana trebuie sa-si arate puterea si rezistenta'', a spus Rosen Plevneliev, citeaza Agerpres. Seful statului bulgar a reamintit ca si tara sa a fost victima unei astfel de politici, insa din partea Olandei. Potrivit AFP, diplomati europeni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

