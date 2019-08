Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a livrat direct populatiei, in primele sase luni ale anului, un volum de 608.926,35 metri cubi de lemn pentru foc, la un pret mediu de 178,6 lei pe metru cub, fara taxa pe valoarea adaugata, iar la ora actuala disponibilul se ridica la 272.961,98 metri cubi, a anuntat, vineri, regia.



Pretul lemnului pentru incalzirea locuintei, livrat direct populatiei, variaza in functie de specie, sortiment si conditiile de livrare, costurile de transport nefiind incluse in pret, precizeaza institutia intr-un comunicat remis AGERPRES.



"Directiile…