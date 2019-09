Românii zboară tot mai mult cu avionul. Topul destinațiilor preferate Romanii zboara tot mai mult cu avionul. Topul destinațiilor preferate Romanii au prins gustul calatoriilor cu avionul și nu mai pleaca in Italia, de pilda, cu autocarul. Au descoperit că e mai rapid, mai comod și, de multe ori, mai ieftin, pe calea aerului, grație companiilor low-cost intrate pe piață în număr mare. Peste 10 milioane de pasageri au zburat din sau spre România în primele 6 luni ale acestui an. Mai mulți cu aproape 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Institutului Național de Statistică.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

