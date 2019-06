Stiri pe aceeasi tema

- Dupa incidentele de joi din Valea Uzului, cand sute de romani au intrat forțat in cimitirul unde se aflau cetațeni maghiari, la comemorarea Zilei Eroilor, Guvernul Orban a trimis o nota de protest Cabinetului Dancila. In nota, Guvernul Romaniei este ”somat” sa investigheze amanuntit cazul si sa respecte…

- Trei zile libere in luna iunie pentru angajații de la stat și privat. Romanii vor avea liber pe 1 iunie, de Ziua copilului, dar și de Rusalii, pe 16 și 17 iunie, potrivit Codului muncii. Zilele libere legale sunt stabilite exclusiv prin Codul muncii, iar in aceste zile, angajatorii sunt obligați sa…

- Toți romanii sunt vizați! Guvernul Romaniei a decis sa sara in ajutorul cetațenilor și sa ofere o suma uriașa!Pentru a putea intra in posesia acestor bani, romanii trebuie sa ... Citește AICI ce condiții trebuie indeplinite și cați bani este statul roman dispus sa ofere...

- Nici companiile nu vor fi uitate, chiar daca pentru acestea intregul procesul de emitere a actului normativ dureaza mai mult, scrie antena3.ro. Ministerul inca face analize pentru a vedea care e cea mai buna varianta pentru amnistia persoanelor juridice. Citeste si Viorica Dancila, new look.…

- Guvernul Romaniei se pregatește sa reintroduca coplata serviciilor medicale. Vizate sunt sectoarele de spitalizare continua, ambulatoriul clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic. Proiectul de OUG a fost publicat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatații. “Neadoptarea de masuri…

- "Nu am discutat inca cu Frans Timmermans, am fost plecata din tara, am fost in Slovacia, in vizita oficiala, dar voi avea o discutie cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, o discutie sincera, in care reiterez ceea ce am spus la inceputul sedintei de Guvern (de saptamana trecuta - n.r.). Nu inteleg…

- Comisia Europeana nu este de acord cu OUG privind modificarea Codurilor Penale din Romania, potrivit unor surse de la Bruxelles. Oficialii europeni au transmis acest lucru delegatiei trimise miercuri de catre Guvernul Romaniei pentru a obtine un acord de principiu pe OUG privind modificarea…