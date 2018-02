Stiri pe aceeasi tema

- "Anuntul ministrului Muncii ca scad salariile este o ticalosie pesedista grandioasa. Singurul instrument real de lupta este mobilizarea intregii societati impotriva ipocriziei actualei coalitii de guvernare. Anuntul ministrului Muncii despre scaderea salariilor este un semn de siguranta de sine al…

- Companiile de stat au in medie un salariu dublu fata de companiile din mediul privat, dar au o productivitate cu 40% mai mica fata de acestea, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate, Andreea Paul, citata de Agerpres. "Haideţi să analizăm o relaţie, diferenţa…

- Patru dintre cel mai bine platiti jurnalisti ai BBC au fost de acord sa le fie reduse salariile, a anuntat vineri compania, dupa ce a fost dezvaluit ca reporterii si prezentatorii barbati sunt remunerati cu sume mult mai mari decat cele pe care le primesc colegele lor, desi acestea ocupa functii…

- Angajatii din Romania lucreaza, in medie, cate 40,7 ore pe saptamana, in timp ce francezii au un program de lucru saptamanal de doar 39 de ore, arata datele pentru 2016 publicate ieri de Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene.

- Ziua Unirii Principatelor Romane, sarbatorita pe data de 24 ianuarie, este inclusa din 2016 pe lista zilelor libere legale din Codul muncii. In aceasta zi, salariații primesc liber de la angajator. De asemenea, elevii și studenții nu vor efectua cursuri in aceasta zi. Exista insa și persoane care…

- Riscurile politice sunt ridicate in Europa de Est, dar cu toate acestea investitorii nu sunt preocupati de acest lucru, informeaza Bloomberg.Polonia este amenintata de o criza politica fara precedent si posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia…

- Doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, primul loc fiind ocupat de utilizatorii din Marea Britanie, in randul carora 86% au facut achizitii online anul...

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii, potrivit Mediafax."Este de-a dreptul revoltator,…

- Fotografiile din vacante in diverse tari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag si ii determina pe din ce in ce mai multi romani sa cumpere sejururi in destinatii exotice, acesta anuntandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018, preconizeaza…

- Cele mai multe joburi disponibile la început de an sunt pentru candidatii cu experienta în domeniul IT, în vânzari si retail, în domeniul economic si în cel al transporturilor, potrivit unei analize

- Companiile romanești se numara printre cele care isi folosesc in vanzari website-urile proprii peste media țarilor Uniunii Europene, cu toate ca folosesc prea putin metodele e-commerce si pietele electronice. Circa 94% dintre companiile romanesti (care au site) primesc ordine și vand cu ajutorul acestuia…

- ♦ Romania a avut, de la 1 ianuarie 2018, cea mai mare crestere a salariului minim brut din randul statelor europene, acesta fiind cu 31% mai mare fata de anul anterior, pe fondul transferului de contributii de la angajator la angajat ♦ Astfel, salariul minim brut din Romania a ajuns in luna ianuarie…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep s a calificat in finala turneului de la Shenzhen dupa ce a invins o pe Irina Begu in doua seturi scor 6 1; 6 4. In finala o va intalni pe invingatoarea dintre Maria Sharapova si Katerina Siniakova din Cehia, detinatoarea titlului. Cele doua tenismene din Romania…

- Dupa ce, de Craciun, mai multe lumini ciudate au fost vazute de oameni din mai multe judete, o noua filmare starneste imaginatia romanilor. Ceea ce pare un vizitator din alta lume a fost filmat in apropiere de Targoviste. Dar, culmea, si in apropiere de Bacau. Cu tot cu OZN-ul care l-ar fi adus pe plaiurile…

- Cannabisul este, in continuare, cel mai cautat drog in Romania, iar Timișul este, alaturi de București și județul Constanța, in topul național al consumului și traficului de droguri. Sunt datele ultimului raport al Agenției Naționale Antidrog (ANA).

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern din 28 decembrie a.c. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe…

- O Hotarare de Guvern adoptata joi stabilește ca, in anul 2018, contingentul de lucratori straini nou-admiși pe piața de munca din Romania sa se ridice la 7.000, in baza avizelor de angajare/detașare.

- Lucrurile in Romania merg intr-o direcție greșita, in anul 2018 se va trai mai prost, iar criza politica și creșterea prețurilor sunt principalele motive de ingrijorare ale romanilor. Acestea sunt cateva dintre concluziile studiului IRES dat publicitații. Iar protestele fața de modificarea legilor justiției…

- Sursa foto: www.banatulazi.ro Judecatoarea Adriana Stoicescu, președinta Tribunalului Timiș, a scris o postare pe contul sau de facebook care reprezinta o analiza dura dar pertinenta asupra situației Romaniei de astazi. Merita, fara nici o discuție, premiul pentru cel mai bun text al anului. Va prezentam…

- Romania sta pe un butoi de pulbere. Coalitia PSD-ALDE a modificat in Parlament legile justitiei, desi a fost contestata la scena deschisa. Ambasadorii, procurorii, judecatorii, dar si protestele de strada nu i-au oprit pe cei de la putere. In acest context, sefa Tribunalului Timiș, judecatorul Adriana…

- Cei aproape 40 de romani care au plecat din Londra inca de duminica sunt acum oarecum linistiti, desi nu au ajuns inca la familiile lor. Ei au avut parte de o calatorie de cosmar care insa nu s-a incheiat si care a durat pana acum aproape 6 zile. Timp de doua zile, ei au fost abandonati…

- ♦ Romanii cheltuie pe produse de larg consum (FMCG) circa 20,7 mld. euro anual, suma fiind relativ constanta in ultimii ani in contextul in care masurile de relaxare fiscala au dus preturile in jos, insa romanii au cumparat mai mult (in volum) sau mai scump.

- Aproximativ 17% din cetatenii UE si-au gasit spatii de locuit (camere, apartamente, case, casute de vacanta, etc.) in ultimele 12 luni, de la o alta persoana particulara via siteuri de Internet sau aplicatii, romanii fiind mult sub media din UE, potrivit unui sondaj realizat de Eurostat. In…

- Un loc de munca mai prost platit, dar cu mai mult timp liber, ar fi o oferta acceptata de 55% dintre romani, in contextul in care Romania trece printr-o criza pe piata muncii, potrivit unui studiu efectuat de Hunters, divizie a companiei de cercetare Unlock Market Research, scrie News.ro. Citeste…

- Nationala de handbal s-a calificat en fanfare, de pe prima poziție, in optimi la Mondialul din Germania si va juca luni impotriva locului patru din grupa B. Cel mai probabil, Cehia sau Ungaria. Dupa patru victorii consecutive, Romania are maximum de puncte și va disputa ultimul meci din grupe azi cu…

- ♦ Scenariul luat in calcul de Guvern in elaborarea bugetului pentru 2018 prezinta o imbunatatire semnificativa a pietei muncii in anii care urmeaza. Astfel, numai in 2018 se vor crea peste 200.000 de noi locuri de munca, iar salariul mediu pe economie va ajunge la 2.600 de lei net pe luna, cu 11% mai…

- Dezvoltarea in Romania este mai lenta decat cresterea economica din cauza calitatii relativ slabe a cresterii, indica doua studii prezentate la distanța de un an, de Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR).

- Hoțul de dulciuri prezentat ieri la televiziuni, care a fost prins și a recunoscut ca voia sa le vanda pentru procurarea drogurilor este doar unul dintre cazurile infracționale din ultima perioada care tind sa ia amploare. De asemenea, la Navodari aproape 20 de mașini au fost sparte intr-o singura…

- Firmele cer deschiderea granițelor pentru muncitorii straini, insa aceștia vor trebui platiți cu salariul mediu, respectiv cu peste 3.000 de lei pe luna, potrivit unei directive europene, și ar fi mult mai bine ca firmele sa angajeze muncitori romani, cu ajutorul banilor europeni și al programelor…

- ”Ajungem la un subiect sensibil pe care mediul de afaceri ni l-a ridicat de foarte multe ori si anume marirea contingentului de lucratori straini pe teritoriul Romaniei. Am avut deja mai multe discutii cu mediul de afaceri, care ne cere sa deschidem granitele pentru cei din Republica Moldova sau…

- "STGNN Transgaz SA Medias anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere SNT prin realizare conducta de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagra (zona localitatii Vadu) – la conducta Tranzit 1 (zona localitatii Gradina), inclusiv…

- IKEA Romania anunța o creștere cu 14% a vanzarilor in anul fiscal 2017, marcand un nou an cu rezultate financiare record pe piața locala. Potrivit unui comunicat al retailerului sudez, IKEA România a avut vânzări de în valoare de 586.594.326 lei, fără TVA, în creștere…

- Bugetarii vor primi cu 4 mai mult pe luna de anul viitor, dupa ce salariile brute le vor fi majorate cu 25 . Este declaratia facuta marti seara, la TVR, de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, relateaza Romania TV.Noi n am spus niciodata ca prin acest transfer de contributii cresc salariile, a subliniat…

- Monica Tatoiu și partenerul ei de viața, Victor Tatoiu, locuiesc intr-o vila ultra securizata, evaluata la 2,5 milioane de euro. Vila familiei Tatoiu, construita pe doua niveluri, dispune de un maxim sistem de securitate. Fiecare intrare, inclusiv cea care permite accesul in garaj, este supravegheata…

- Romanii cu profesii in domeniile medical si comercial au cele mai mari sanse de a avea intarzieri la plata datoriilor, conform celui mai recent studiu al grupului polonez de colectare de creante Kruk. Conform stufiului 47% si respectiv 50% dintre acestia au inregistrat in trecut restante…

- Mihai Tudose este o insula de liniste intr-un ocean cuprins de furtuna. Desi se infurie din cand in cand, starea lui constanta este calmul. De curand, iata, a aflat ca PIB-ul actual a crescut cu 71 de miliarde de euro fata de 2008. Adica fata de anul de varf al guvernului Tariceanu, an premergator crizei…

- Doua mari companii de telefonie mobila sunt investigate de Autoritatea de Reglementare in Comunicații. Instituția a primit sesizari din partea clienților care reclama ca sunt nevoiți sa plateasca mai mult, in medie cu doi euro, pentru cartele daca vor sa beneficieze de tarife naționale la convorbiri…

- Claudiu Stanciu și Florin Marcu, doi tineri romani platiți cu cate 250 de lire sterline pentru a sparge un magazin din Shrewsbury, au fost condamnați la doi ani de inchisoare, iar judecatorul a avut un mesaj puternic pentru ei. Romanii, care au spart un magazin de aparatura electronica in luna septembrie,…

- Ministrul muncii, Lia Olguța Vasilescu face declarații pentru romanii din diaspora. Aceasta a demonstrat ca salariul incasat de angajat nu ar trebui sa scada din cauza modificarilor codului fiscal, doar daca angajatorul dorește acest lucru Lia Olguța Vasilescu a fost intrebata daca angajatorii…

- "Avem excedent de forta de munca la primar si gimnazial, forta de munca mai putin pregatita. Un excedent de forta de munca la categoria profesionisti exista, dar el este in scadere. Totodata, avem un deficit in crestere a fortei de munca cu pregatire inalta. Aceasta este ceruta din ce in ce mai mult…

- Tot mai multi romani iși parasesc țara natala pentru a-si face un rost peste hotare. Traiul greu din Romania ii impinge sa isi lase acasa copiii, parintii si sa vina sa munceasca pe branci pentru a le asigura acestora o viata cat mai buna si o batranete linistita.