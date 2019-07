Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au petrecut aproape sapte ore anul trecut fara energie electrica, in medie, ca urmare a penelor de curent sau a lucrarilor la retele, fata de maximul de doua ore si jumatate in tarile avansate, potrivit unui raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, cu privire la standardul…

- Una dintre cele mai mari companii prezente in tara noastra, cu mii de angajati si aproape un milion de clienti, ia in calcul vanzarea unor pachete de actiunhi pe care le detine in tara noastra. „Grupul italian Enel ia in calcul o posibila vanzare a activelor sale din Romania”, scrie publicatia italiana…

- Procesul inca nu a inceput inca, iar printre cei interesati de activele Enel in Romania se afla fondul australian Macquarie, fondul suveran de investitii din Singapore (GIC) si un fond de investitii din Kuweit specializat in infrastructura, Wren House, scrie ziarul italian. Reprezentantii…

- Enel SpA, cea mai mare companie de utilitati din Europa, studiaza posibila vanzare a activelor sale din Romania, a anuntat publicatia italiana Il Sole 24 Ore, transmite Reuters. Procesul inca nu a inceput iar printre cei interesati de activele Enel in Romania se afla fondul australian Macquarie,…

- E-Distribuție Dobrogea a finalizat proiectul de modernizare a stației de transformare Abator din Constanța, dupa investiții de aproape 12 milioane de lei, cu scopul de a imbunatați calitatea serviciului de distribuție de electricitate pentru circa 26.000 de clienti. Astfel, stația de transformare de…

- Pana la finalul anului 2019, peste 671.000 de clienti ai companiilor E Distributie vor beneficia de contoare inteligente.Proiectul de anul acesta de instalare a contoarelor inteligente depaseste 53 de milioane de lei. E Distributie Dobrogea, E Distributie Muntenia si E Distributie Banat, companiile…

- E-Distribuție Muntenia, E-Distribuție Dobrogea și E-Distribuție Banat, companiile de distribuție a energiei electrice din Romania din cadrul grupului Enel, pionier in tehnologia pentru contorizare inteligenta, vor instala in acest an peste 171.000 de contoare inteligente pentru clienții din zonele lor…

- Datele ANCOM arata ca numarul de abonați la serviciile de televiziune și telefonie mobila au crescut cu 3% pentru TV și 1% pentru telefonie mobila, in timp ce telefonia fixa a pierdut 6% din abonați. 7,64 milioane abonați la servicii TV La finalul anului 2018 s-a inregistrat o crestere de 3% a numarului…