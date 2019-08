Românii din Covasna,Harghita şi Mureş solicită Guvernului înfiinţarea unei structuri pentru protejarea identităţii lor La lucrarile Universitatii de Vara de la Izvoru Muresului, presedintele Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures, Marian Stiopu, a prezentat o serie de probleme prioritare ale comunitatii romanesti din zona, pentru rezolvarea carora se solicita sprijin si a cerut Guvernului, Parlamentului si Presedintiei "sa ia masuri urgente si ferme pentru stoparea instaurarii definitive a starii de co-suveranitate cu Ungaria a 'tinutului secuiesc' si normalizarea convietuirii interetnice in cele trei judete".



