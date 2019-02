Romanii cumpara din ce in ce mai multe medicamente: 612,7 milioane de cutii in 2018, in crestere cu 5,9%

Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, circa 70.000 de angajati romani din peste 1.500 de companii private si institutii publice au primit, ca beneficiu extrasalarial, abonamente la salile de sport prin retreaua 7card. Abonamentul ofera acces la o retea care cuprinde 70% din...

- Joi, 31 ianuarie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 27 ianuarie 2019, Loteria Romana a acordat 20.097 de castiguri, in valoare totala de 1.308.059,25 lei. Tragerile LOTO se vor difuza in direct pe Romania…

- Simona Halep are milioane de fani. Doar atunci cand caștiga detașat. Cand pierde sau „se chinuie", are mai puțini. Donald Tusk are milioane de fani. Doar in Romania, daca vorbește romanește și ne place cum „o spune". (Iar cine face o introducere cu Dacia din familie, ne cucerește instant.) La Turneul…

- Duminica, 20 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 17 ianuarie, Loteria Romana a acordat 12.835 castiguri in valoare totala de 736.329,44 lei.Tragerile LOTO se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul…

- In perioada octombrie 2017 - septembrie 2018, se estimeaza ca volumul medicamentelor eliberate catre pacienti in Romania a fost de 602,3 milioane cutii, in crestere cu 5.5% fata de perioada octombrie 2016 – septembrie 2017, in crestere fiind si...

- Business Hi-Tech Unde se duce datoria externa? Romanii dau 1 miliard de euro pe 4 milioane de smartphone-uri in 2018 Tweet Print Mail Autor: Adrian Seceleanu astazi, 00:08 0 In primele 10 luni s-au vandut 3 milioane au fost smartphone-uri, iar pentru tot anul 2018 se estimeaza 4 milioane,…

- Sfarxitul anului 2018 aduce cadouri surprizE din partea companiilor, pentru romani! Majoritatea companiilor private din Romania va da angajatilor tichete-cadou, cu ocazia sErbEtorilor de iarnE.

- eMAG, cel mai mare magazin online, va avea la oferta 50.000 de televizoare, aproape 80.000 de smartphone-uri si 20.000 de laptopuri, in ziua de Black Friday, cand compania mizeaza pe vanzari de 400 mil. lei, conform datelor prezentate de Iulian Stanciu, CEO al eMAG in cadrul unei conferinte de presa.…