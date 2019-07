Romanii, cei mai numerosi cetateni comunitari nou-stabiliti in Germania

Unii vin, altii pleaca. In Germania, din 2010, numarul persoanelor nou-stabilite in tara este mereu mai mare decat al celor care parasesc Republica Federala.



Romanii sunt cei mai numerosi in cifre privind migratia neta.



In 2018, numarul nou-venitilor care s-au stabilit in Germania a fost cu 400.000 mai mare decat al celor care au parasit Republica Federala. Potrivit Oficiului federal de Statistica, in 2018 au existat in total 1.585.000 de nou-veniti din strainatate, in timp ce 1.185.000 de persoane au plecat din Germania. Cifra neta a celor ramasi a fost deci ceva mai mica…