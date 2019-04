Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul construirii infrastructurii feroviare pentru un tren de mare viteza care sa asigure legatura intre Bucuresti si Budapesta s-a aflat pe agenda consultarilor ce au avut loc miercuri intre secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Dragos Titea si o delegatie ungara condusa de secretarul…

- Rezistenta la antimicrobiene risc global de sanatate Rezistenta la antimicrobiene reprezinta unul dintre primele riscuri globale la adresa sanatatii în acest an si în anii care urmeaza, a declarat, astazi, ministrul de resort, Sorina Pintea, la o reuniune, la Bucuresti, organizata în…

- Președintele Klaus Iohannis, ca titular al deciziilor de politica externa a României și ca reprezentant al României în plan extern, a decis recunoașterea lui Juan Guaidó în calitatea de președinte interimar al Venezuelei, anunța Administrația Prezidențiala. "Decizia…

- Emisarii comisarului Andriukaitis au promis ca vor propune suplimentarea fondurilor destinate combaterii pestei porcine La solicitarea ministrului Agriculturii Petre DAEA, adresata comisarului european pentru Sanatate și Siguranța Alimentara, Vytenis Andriukaitis, in perioada 11-13 februarie a.c., o…

- Romania doreste sa participe activ la consolidarea proiectului european si isi propune sa avanseze lucrarile in domeniul economic, financiar si fiscal, in beneficiul statelor membre, a declarat luni ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul intrevederii pe care a avut-o la Bucuresti…

- Loiseau a declarat pentru News.ro ca in dimineata zilei de joi a avut o discutie „lunga” cu Viorica Dancila despre statul de drept si „evolutiile judiciare”, despre preluarea si exercitarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene.„Am abordat toate subiectele privind presedintia romana…

- ”In data de 14 ianuarie 2019 se va vota noul pachet rutier in Parlamentul European prin care se vor scimba regulile europene in materie de TRANSPORTURI. Scopul acestor masuri este eliminarea concurenței facute de transportatorii din estul europei, iar romanii vor fi printre cei mai afectați.…

- Uniunea Europeana se confrunta cu o serie de provocari, printre care se numara problemele privind statul de drept in Romania, Ungaria si Polonia, a afirmat miercuri Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar pentru Crestere economica, Locuri de munca, Investitii si Concurenta.Dupa…