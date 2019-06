Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea ministeriala UE - SUA a ministrilor Justitiei si Afacerilor Interne va avea loc, miercuri, la Bucuresti, la Palatul Parlamentului, in contextul exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Sesiunea de Justitie va include discutii referitoare la cooperarea judiciara…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat pe pagina personala de Facebook deschiderea unui eveniment organizat in premiera la Bucuresti. Primul ministru sustine ca evenimentul se inscrie in randul reuniunilor la nivel inalt dedicate prevenirii și combaterii antisemitismului organizate sub mandatul Președinției…

- 'In cadrul sesiunii de astazi a Consiliului informal de mediu pe care o voi prezida vom dezbate unul dintre cele mai importante aspecte din domeniul gospodaririi apelor. Este vorba despre managementul resurselor de apa, controlul poluarii apei cu plastice, respectiv micro-plastice din rauri catre…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, va prezida, marti, alaturi de viceprim-ministrul si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, cea de-a doua zi a reuniunii informale a ministrilor de resort din statele membre ale Uniunii Europene, eveniment ce va avea loc la Palatul Parlamentului din Bucuresti. …

- In plina campanie pentru alegerile europarlamentare, liderul PSD Liviu Dragnea le promite primarilor 10 miliarde de euro din noul Fond de Dezvoltare și Investiții pentru drumuri, canalizare, rețele de electricitate sau locuințe sociale. Dragnea a scris, joi, pe Facebook, ca primarii trebuie sa depuna…

- Ministrii Culturii din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc marti la Bucuresti, in contextul detinerii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE. Reuniunea informala a ministrilor Culturii din statele membre UE se va desfasura la Palatul Parlamentului, la eveniment urmand…

- Reuniunea informala a ministrilor Sanatatii din statele membre ale Uniunii Europene va avea loc luni la Bucuresti, la Palatul Parlamentului, intalnirea urmand a fi prezidata de ministrul Sorina Pintea. Potrivit Agerpres, evenimentul este organizat in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei…

- Romania gazduieste, vineri, la Palatul Parlamentului, reuniunea informala a ministrilor care gestioneaza fondurile europene in Uniunea Europeana (UE), in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul reuneste la Bucuresti ministrii din statele membre…