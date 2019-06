Stiri pe aceeasi tema

- Duminica este ultima zi in care Romania exercita președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene, președinție care va fi preluata de catre Finlanda. Intr-o declarație pentru Mediafax, ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a apreciat ca rezultatel obținute in cele șase luni au fost peste…

- Potrivit ministerului de resort, "Digital Assembly 2019' este cel mai mare eveniment in domeniul digital organizat de Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene impreuna cu Comisia Europeana si se va desfasura in zilele de 13 si 14 iunie, la Centrul Expozitional Romexpo. 'Romania demonstreaza…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, deschide joi, la Romexpo, evenimentul "Digital Assembly 2019', alaturi de comisarii europeni pentru economie digitala si societate digitala, Mariya Gabriel, si pentru cooperare internationala si dezvoltare, Neven Mimica.…

- Romania se afla in proces de elaborare a primei strategii nationale in domeniul Inteligentei Artificiale, document ce va fi postat in dezbatere publica pana la finele anului 2019, a afirmat, miercuri, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, in cadrul reuniunii Consiliului…

- Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, va fi prezent miercuri, 22 mai 2019, la Paris, la reuniunea Consiliului Ministerial 2019 al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Ec...

- Cristina Andronic, subsecretar de stat in Ministerul Tineretului si Sportului, coordonatorul actiunilor legate de Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, ca au fost gestionate cu succes trei dosare cu caracter nelegislativ,…

- Romania sprijina dezvoltarea si inovarea in domeniul agriculturii si culturii, precum si participarea femeilor in economia digitala, a declarat, marti, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, la cea de-a treia editie a evenimentului Digital Day, organizat marti…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, reprezenta Romania in cadrul celei de-a treia editii a evenimentului Digital Day, organizat marti la Bruxelles de Comisia Europeana, in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.''In cadrul evenimentului…