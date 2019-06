Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii celui mai amplu festival dedicat transformarilor provocate de Internet organizat vreodata in Romania, iCEE.fest: UPGRADE 100, au anuntat ca Facebook si Google vin la Bucuresti cu cel mai mare numar de speakeri si traineri din istoria de 8 ani a evenimentului.

- Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a participat, la data de 22 mai 2019, la Constanta, la deschiderea Forumului pentru Investitii la Marea Neagra, organizat de Ministerul Transporturilor, in colaborare cu Comisia Europeana, cu sprijinul MAE. Forumul incheie seria evenimentelor subsumate obiectivului…

- "ROBOR-ul, prin rolul sau de indicator pentru credite, a fost demonizat pur si simplu. Orice indicator are valoare cat timp este credibil. Daca il calci asa in picioare si il tii numai in pumni, isi pierde din credibilitate. Sunt foarte multi factori care actioneaza. In masura in care inflatia tinde…

- in cadrul reuniunii Comisiei pentru consolidarea pacii privind Guineea-Bissau Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion I. Jinga, a sustinut, luni, 6 mai 2019, o interventie in cadrul reuniunii Comisiei pentru consolidarea pacii (Peacebuilding Commission - PBC) in formatul configuratiei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca nu a fost invitata la summitul UE de la Sibiu din data de 9 mai, precizand insa ca daca va primi invitatie, va merge. "Nu pot sa va spun daca merg, nu am fost invitata. Daca voi fi invitata, voi merge. (...) Mi se pare totusi nepotrivit, ca…

- Tensiunile politice de la varful statului roman se reflecta in mod jenant la nivel international. Premierul Viorica Dancila nu a fost invitata la Summit-ul de la Sibiu de presedintele Klaus Iohannis, desi Romania exercita prin Guvern, in aceasta perioada, presedintia Consiliului UE. Viorica Dancila…

- Autoritatea Electorala Permanenta AEP a elaborat si lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare privind unele masuri pentru buna organizare a alegerilor europarlamentare din 26 mai.Proiectul de hotarare vizeaza masuri tehnice precum operationalizarea sistemului informatic de monitorizare a prezentei…

- Ministerul Turismului a lansat noul clip de promovare a Romaniei ca destinatie pentru 365 de zile de vacanta pe an, care cuprinde imagini reprezentative pentru toate formele de turism din tara. "Clipul pune accent pe senzatiile si experientele traite de turistii care accepta invitatia de a vizita Romania.…