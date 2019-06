Palatul Parlamentului va gazdui marti si miercuri o conferinta feroviara internationala, organizata de Ministerul Transporturilor in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, eveniment in cadrul caruia se va dezbate Pachetul IV feroviar - foaie de parcurs. Reuniunea, ce va fi deschisa de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, se va concretiza printr-un forum de dezbateri pe teme actuale din agenda UE legate de liberalizarea Cailor Ferate Europene, unificarea legislatiei feroviare in paralel cu adaptarea solutiilor tehnice in realizarea interoperabilitatii si informatii comune…