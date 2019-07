Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat miercuri ca derularea cu succes a mandatului presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene dovedeste ca Romania nu este doar un stat membru cu drepturi depline in UE, dar si o tara cu capacitate de a conduce agenda europeana si de a genera rezultate in plan european in folosul cetatenilor.



"Derularea cu succes a mandatului presedintiei Romaniei, apreciata deopotriva de toti partenerii, dovedeste ca Romania nu este doar un stat membru cu drepturi depline in Uniunea Europeana, dar si un stat membru cu capacitate…