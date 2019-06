Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul reprezentativei Under-21, Mirel Radoi, a anuntat, vineri, un lot largit de 33 de jucatori din care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia si San Marino. Lotul final va fi anuntat dupa finala Cupei Romaniei, informeaza frf.ro. Tricolorii se vor reuni…

- Lotul definitiv va fi anuntat ulterior finalei Cupei Romaniei. Tricolorii se reunesc la 6 iunie si vor pleca a doua zi intr-un cantonament in Italia, in localitatea Bagno di Romagna, unde se vor pregati pana la 15 iunie. Apoi, nationala U21 se va muta la Forli, gazda ei pe perioada Campionatului European.…

- Selectionerul reprezentativei under 21, Mirel Radoi, a anuntat, vineri, numele a 33 fotbalisti dintre care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia si San Marino, relateaza News.ro.Citește și: Naomi Osaka s-a retras de la turneul de la Roma Lotul…

- Arbitrii Istvan Kovacs, Ovidiu Artene și Vasile Marinescu vor oficia la Campionatul European U21 din Italia și San Marino. Se joaca intre 16 și 30 iunie 2019 in Italia și San Marino; Cele 6 localitați in care se va juca: Trieste, Udine, Cesena, Bologna, Reggio Emilia, Serravalle (San Marino). Romania…

- Naționala sub 21 de ani a Romaniei, antrenata de Mirel Radoi, va ajunge in Italia pe 7 iunie, iar pana pe 15 va sta la Bagno di Romagna pentru un stagiu de pregatire. Selecționerul Mirel Radoi și Vlad Munteanu, managerul operațional al loturilor de tineret și juniori, au fost in noiembrie 2018 in vizita…

- Naționala Romaniei sub 21 de ani se afla in continuare in cantonamentul din Spania, unde se pregatește pentru Campionatul European de anul acesta. Selecționerul Mirel Radoi a venit cu noi forme de antrenament cu care se pare ca i-a cucerit pe tinerii jucatori. Unul dintre antrenamentele inedite de astazi…

- Mirel Radoi și jucatorii naționalei U21 au o relație cat se poate de buna, iar asta se poate observa foarte ușor la fiecare antrenament al echipei. Vlad Nedelea, reporterul Gazetei Sporturilor, și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Spania de unde ofera cele mai noi informații din cantonamentul „tricolorilor".…

- Mirel Radoi, selecționerul Romaniei U21, a renunțat la fotbaliștii echipelor de Liga a 2-a, evitand controversele legate de fotbaliștii pe care i-ar fi luat in cantonamentul din Spania. Mirel Radoi a ramas fara mulți jucatori de baza pentru cantonamentul din Spania și a ales sa completeze lotul cu mai…