- Rata anuala a inflatiei a scazut in ianuarie la 1,4% in zona euro si la 1,5% in Uniunea Europeana, de la 1,5% si, respectiv, 1,6% luna precedenta, iar Romania, Letonia, Estonia si Ungaria au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate vineri de Oficiul European…

- Romania a depașit noua țari din Uniunea Europeana in ceea ce privește valoarea salariului minim, releva Eurostat. Daca in 2006, Romania a avea un salariu minim de 171 euro PPS (Purchasing Power Standard – un euro care are aceeași valoare de cumparare din țarile din UE), in 2019 a ajuns la 865 euro…

- Nivelul salariului minim varia, la 1 ianuarie 2019, de la 286 euro, in Bulgaria, la 2.071 euro, in Luxemburg, in cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au un salariu minim pe economie, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres. Tarile in care…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in decembrie la 1,6% in zona euro si la 1,7% in Uniunea Europeana, de la 1,9% si, respectiv, 2% luna precedenta, iar Estonia si Romania au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Cifra…

- Grecia, Bulgaria, Cipru, Lituania, Portugalia, Estonia, Luxemburg, Germania si Romania sunt statele din Uniunea Europeana care in 2016 aveau cel mai mare numar de medici stomatologi raportat la populatie, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In statele…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut in noiembrie la 2%, de la 2,2% luna precedenta, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cifra comunicată de Eurostat este în linie cu estimările analiştilor. În acest moment, inflaţia…