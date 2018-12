Romania Recicleaza - o campanie care a mobilizat mii de romani sa se implice in reciclare

Romanii au predat spre reciclare peste 150.000 de kilograme de aparate electrice vechi si baterii uzate in programul "Romania Recicleaza", organizat de Asociatia Environ si Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor, in parteneriat cu autoritatile locale.



In total, o suta de comune si orase din 37 de judete s-au implicat in actiunile de colectare selectiva in cele doua editii ale programului, desfasurate in iunie - iulie si septembrie - noiembrie 2018.



Printre cele mai reciclate echipamente electrice s-au numarat televizoarele (30%), monitoarele si unitatile PC (18%)…