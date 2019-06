România REALĂ: Copii care abandonează școala, tineri care nici nu învață, nici nu lucrează Aceasta este situația. Nu este, neaparat, o noutate, dar ingrijorator este ca progresele de la un an la altul sunt modeste. Recent, Institutul de Statistica a publicat și cateva date privitoare la numarul de elevi și studenți. Global, in anul școlar 2018-2019, sunt aproximativ 3,5 milioane de elevi și studenți, cu 31.000 mai puțini decat anul precedent. Numarul absolvenților a fost de aproximativ 500.000 de elevi și studenți. Acestea sunt cifrele mari. La care se mai poate adauga și proporția populației școlare in mediul urban și rural și, ca și in cazul utilitaților privind canalizarea, disproporția… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

