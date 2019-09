Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Radu (22 de ani) a fost provocat sa aleaga primul „11” pentru meciul cu Malta și sa realizeze tactica „tricolorilor”. Romania - Malta se joaca duminica, 8 septembrie, de la ora 19:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProTV. „Sistemul meu preferat este 3-5-2. Portarul, eu, normal”, a…

- ROMANIA SPANIA LIVE STREAM VIDEO PRO TV EURO 2020. Deniz Aytekin va arbitra partida ROMANIA - SPANIA, ajutat de asistentii Eduard Beitinger si Rafael Foltyn (asistenti) si de rezerva Tobias Stieler (toti din Germania). PRO TV transmite, joi, de la ora 21:45, ROMANIA SPANIA LIVE STREAM VIDEO.…

- Romania joaca in aceasta seara meciul cu Spania, in cadrul preliminariilor EURO 2020. Partida se joaca de la ora 21:45 și va fi transmisa pe ProTV și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 21:45 » Romania - Spania ECHIPELE PROBABILE ROMANIA: Tatarușanu - R. Benzar, Chiricheș, D. Grigore, Toșca - R. Marin,…

- Selectionerul Cosmin Contra a anuntat, vineri, lotul final pentru urmatoarele doua jocuri din preliminariile Euro-2020, cu Spania si cu Malta. Pe lista celor 24 de jucatori se afla cinci fotbalisti din Liga I: Nicusor Bancu, Alexandru Cicaldau, Mihai Bordeianu, Ciprian Deac si Adrian Paun. Jucatorii…

- Romania joaca in aceasta seara in Malta, in preliminariile EURO 2020. Meciule liveTEXT pe GSP.ro AICI, de la 21:45, și televizat de Pro TV. Cosmin Contra a ales urmatorul „11": Tatarusanu – Chipciu, I. Cristea, Nedelcearu, Bancu – R. Marin, T. Baluta – Maxim, Keseru, I. Hagi – Puscas Fanii și-au exprimat…

- ​România are doar un punct în fața Maltei în clasamentul Grupei F de calificare la Euro 2020, iar o victorie este singura varianta pentru ca tricolorii sa ramâna cu șanse reale în lupta pentru locul doi. Disputa va fi în direct pe ProTV și LiveScore pe HotNews.ro…