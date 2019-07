România: Corupția, brand de țară. Basham, sfat pentru investitorii americani Analizand corupția din Romania in comparație cu celelalte state ale Europei, președintele Democracy Institute spune ca: „Romania nu are un monopol asupra corupției. Este departe de asta. Cred ca daca ar fi prezent un reprezentant al Departamentului de Stat aici sau al Ambasadei americane ar spune ca pentru ca relatiile Americii cu Romania sa continue sa fie bune și pentru a putea sa convingem americanii sa investeasca aici trebuie sa le putem arata ca Romania este serioasa in privința acestei probleme și ca din acest motiv o susținem. Problema este, bineințeles, ca se ascund sub… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

