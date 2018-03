Stiri pe aceeasi tema

- Industria romaneasca a crescut puternic in ianuarie. Cifra de afaceri a companiilor din domeniu a crescut cu 20,7% fața de aceeași luna a anului trecut, iar producția industriala a urcat cu 8,5%, cel mai mare avans din Uniunea Europeana, potrivit informațiilor publicate de catre Eurostat și Institutul…

- Romania a inregistrat cea mai mare crestere in ritm anual a productiei industriale din cele 28 de state membre UE, cu un avans de 8,5% in ianuarie 2018, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- In luna ianuarie 2018, cifra de afaceri din industrie, in termeni nominali, a crescut fata de luna ianuarie 2017 cu 20,7%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. In luna ianuarie 2018, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni…

- Tariceanu, despre creșterea inflației: ”Domnul Isarescu spune deseori ca de inflatie nu a murit nimeni”, a spus președintele Senatului, marți, la Parlament, despre ultimele cifre anunțate de Institutul Național de Statistica. „Avand in vedere ca majorarile salariale au fost foarte mari anul trecut,…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,3%…

- Rata somajului in zona euro a ramas stabila in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna decembrie 2017, la 8,6%, dar acesta reprezinta totusi cel mai redus nivel al somajului inregistrat de zona euro dupa luna decembrie 2008, arata datele publicate, joi, de Oficiul european de statistica (Eurostat), scrie…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro…

- Romania a importat, in 2017, o cantitate de titei de 7,75 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 285.900 tep (3,8%) mai mare fata de cea importata in aceeasi in 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 3,42 milioane tep,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a citit pe jumatate datele publicate de Institutul National de Statistica, astfel incat isi asuma cresterea economica, nu si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum, ajunsa la cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca datele INS privind cresterea economica a Romaniei de anul trecut, de 7%, cea mai mare din UE, arata viabilitatea programului de guvernare. "Ieri (miercuri - n.r.) am avut o veste foarte buna (...) Institutul National de Statistica a confirmat ca in 2017…

- Premierul Viorica Dancila a punctat datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica conform carora Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7%, cea mai mare din Uniunea Europeana, lucru care „arata viabilitatea programului de guvernare si ca trebuie sa mergem, in continuare, pe…

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat.…

- Romania a avut o creștere economica de 7% in 2017 comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului Național de Statistica. Este cea mai buna evoluție de la declanșarea crizei financiare, in 2009, și pana in prezent. „In anul 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%.…

- In anul 2017, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor fata de anul 2016 a crescut cu 12,8%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In luna decembrie 2017, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor,…

- Cifra de afaceri din industrie a crescut, in 2017, cu 11,7% in comparatie cu anul precedent, cele mai importante salturi fiind consemnate in industria extractiva si industria prelucratoare, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Raportat la perioada de…

- Cifra de afaceri din industrie in 2017 comparativ cu 2016, a crescut cu 11,7%, in vreme ce comenzile noi din industria prelucratoare au avansat cu 11,5%, conform datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate astazi. Pe marile grupe industriale cresteri ale cifrei de afaceri…

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul trimestrului trei din 2017, la 35,7% din PIB, in scadere fata de nivelul de 36,3% din PIB inregistrat in perioada similara din 2016, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu trimestrul trei din…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei…

- Pretul locuintelor in zona euro si Uniunea Europeana a crescut cu 1,7% in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, insa in Romania pretul locuintelor a scazut cu 1,6%, de la un trimestru la altul, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de o tara membra UE, potrivit…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate în principal întreprinderilor a crescut cu 13,1%, în primele 11 luni ale anului trecut comparativ cu perioada similara din 2016, se arata într-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, marti, AGERPRES.…

- In luna noiembrie 2017, cifra de afaceri din industrie, in termeni nominali, a crescut fata de luna noiembrie 2016 cu 12,4%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. In luna noiembrie 2017, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in…

- Comenzile noi in industria prelucratoare, in termeni nominali, au crescut cu 17,4% in noiembrie 2017 fata de aceeasi luna din anul precedent, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Cel mai mult au crescut comenzile din industria bunurilor de capital…

- Cifra de afaceri in industrie, in termeni nominali, a crescut cu 12,4% in noiembrie 2017, comparativ cu aceeasi luna a anului precedent, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Aceasta majorare a avut loc ca urmare a cresterilor din industria extractiva…

- Productia industriala a crescut in noiembrie cu 3,2% in zona euro (EA19) si cu 3,5% in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Slovenia, Romania si Cehia au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele Oficiului European de Statistica (Eurostat), citate de Agerpres.…

- In noiembrie, cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale au fost raportate in Slovenia (9,9%), Romania (9,3%) si Cehia (8,5%), singurele scaderi fiind in Irlanda (minus 10,1%), Olanda (minus 4,7%), Danemarca (minus 2,7%) si Croatia (minus 1,6%). In noiembrie, comparativ cu…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,3% in noiembrie 2017, de la 7,4% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel din octombrie 2008. În zona euro, rata şomajului…

- Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 10,9% in noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, statul roman fiind lider in Uniunea Europeana la acest capitol dupa ce a consemnat, pentru a patra luna consecutiv, cea mare crestere in ritm anual inregistrata de un membru al UE,…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat in…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, arata datele publicate,…

- Rata locurilor de munca vacante in Uniunea Europeana a fost de 2% in trimestrul trei din 2017, neschimbata fata de precedentele trei luni si in crestere fata de 1,7% in perioada similara a anului trecut, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Comparativ cu situatia din luna octombrie 2017, rata anuala a inflatiei a scazut in patru state membre, a ramas stabila in noua tari si a crescut in 15 tari membre, inclusiv in Romania, de la 2% pana la 2,6%. In zona euro, rata anuala a inflatiei a crescut usor in luna noiembrie pana la 1,5%,…

- ♦ Industria a crescut in primele zece luni din an fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 8,2% (brut) cea mai puternica crestere din 2007 incoace pe fondul avansului cereri interne si a revenirii Europei, principala destinatie a exporturilor Romaniei. Fata de octombrie trecut cres­te­rea…