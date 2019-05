Român recalcitrant, dat jos dintr-un avion la Londra Incidentul a avut loc pe aeroportul din Londra, intr-un avion cu destinația București. Romanul aflat in stare de ebrietate s-a luat la cearta cu insoțitoarele de zbor, susține Romania TV. Personalul zborului a cerut ajutorul polițiștilor care l-au scos afara din avion pe romanul recalcitrant. De altfel, acesta s-a ales și cu un dosar de cercetare penala. Capitanul avionului și-a cerut scuze pasagerilor, iar avionul a plecat cu intarziere spre aeroportul de la București. Vezi și: Scandal Eurovision 2019. Palestinienii cer eliminarea imaginilor din clipurile promotionale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

