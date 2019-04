Stiri pe aceeasi tema

- O romanca, in varsta de 38 de ani, a fost ucisa in Germania de un barbat roman, in varsta de 46 de ani. Acesta a vrut sa se razbune pe fosta lui iubita, in varsta de 31 de ani. Atacul a avut loc intr-un club de noapte „Moulin Rouge”, din Moers, de langa Duisburg, unde … Articolul Prostituata romanca…

- Un roman a rapit un cuplu in Spania. Pe ea a legat-o pe scaunul din dreapta al masinii, pe el l-a incuiat batut in portbagaj. Apoi a fugit de politisti, care l-au prins dupa o urmarire ca-n filme. Politistii din Madrid au vazut apropiindu-se un autoturism cu farurile stinse, desi era ora 1.30 noaptea.…

- In aceasta dimineața, in jurul orelor 10.30, pe Ocolitoarea Brașovului, spre Sacele, la km 0+500m (centura), un conducator auto in varsta de 26 de ani nu ar fi pastrat distanta fata de autoturismul care circula in fata sa si l-a lovit, proiectandu-l in afara partii carosabile, in partea stanga a drumului.…

- O femeie din India a fost violata și incendiata, dar atacatorul și-a gasit sfarșitul dupa ce femeia l-a tras și pe el in foc. Individul a murit la spital in urma ranilor, transmite The Sun. Femeia a supraviețuit, dar a ramas cu sechele pe viața in urma arsurilor. Ea a spus poliției ca barbatul in…

- Doi turiști britanici au fost reținuți in stațiunea spaniola Benidorm dupa ce au injunghiat doua persoane intr-un bar de noapte. Surse judiciare afirma ca victimele nu sunt in stare grava. Unul este cetațean roman iar celalat ceh. Poliția spaniola a confirmat ca doi barbați de cetațenie britanica,…

- Sambata, 23 februarie a.c., polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au identificat si depistat un barbat in varsta de 61 ani, banuit de savarșirea mai multor infracțiuni de viol și talharie calificata.El fusese recent eliberat condiționat din pușcarie dupa…

- Un barbat a fost impuscat de politie astazi la Marsilia, in Franta, dupa ce a ranit cu cutitul patru persoane.Conform unor informatii obtinute de laprovence.com, un individ a ranit cu o arma alba patru persoane pe principala artera din centrul Marsiliei.