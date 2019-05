Român, prins în timp ce încerca să vândă nouă persoane. Prețurile cerute Un roman in varsta de 31 de ani a fost arestat de polițiștii francezi, dupa ce au descoperit ca barbatul incerca "sa vanda" noua persoane, migranți din Irak și Afghanistan. Potrivit autoritaților franceze, oamenii erau transportați in condiții inumane, aceștia fiind inghesuiți in cutii de carton de un 1.20 m lungime și 80 cm lațime. Citește AICI ce prețuri cerea pentru oameni. Vezi și: Roman impuscat in Italia. Atacatorul, dator cu 6.000 de euro Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

