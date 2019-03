ROI DE CUTREMURE. Peste 40 de seisme în câteva ore, seismologii sunt în stare de alertă Seria de cutremure s-a produs in interval de cinci ore intre 05:31 si 10:30 (11:31 si 16:30 GMT) in apropiere de Huatulco, pe tarmul statului Oaxaca, semnaleaza SMN intr-un comunicat.



Este vorba de "un roi de cutremure": seisme de suprafata de magnitudine redusa care se produc intr-o zona precisa la un interval relativ scurt de timp, scrie ssn.unam.mx.



SSN a raportat in total 42 de seisme, osciland intre 1,9 si 4,4; cel mai puternic fiind cel resimtit la ora locala 06:28 (12:28 GMT) la Huatulco si in localitatile invecinate.



In noiembrie 2018 s-a produs un roi de…

Sursa articol si foto: rtv.net

