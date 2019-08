RodinTraicu (CNCAN): Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică nu a publicat depăşiri ale radioactivităţii la nicio staţie, la nivel mondial Acesta a precizat ca inca de joia trecuta au inceput sa fie efectuate masuratori ale radioactivitatii pe teritoriul Romaniei, care nu au semnalat depasiri ale nivelului de 5 bq/mc.



"Afland ca a existat un incident cu posibile influente radiologice, conform procedurilor interne, ofiterul de serviciu al CNCAN joi a luat legatura cu ofiterul de serviciu de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta pentru a verifica informatia din mai multe surse. Am fost informat in paralel de catre ofiterul de serviciu si am dat dispozitie si am inceput sa analizam situatia masuratorilor care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

