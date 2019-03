Roboti inteligenti made in Romania: Aggranda, deja contactata de fonduri de investitii

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 21 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 21 februarie 2019 Loto 6/49: 26, 33, 11, 9, 24, 20 Joker: 1, 37, 13, 23, 5 + 2 Loto 5/40: 23, 9, 31, 29, 28, 39 Noroc: 3 3 7 5 1 9 1 Noroc Plus: 6 …

- Lipsa fortei de munca este o problema majora care se accentueaza in Romania, de la an la an, insa, intamplator sau nu, totul se petrece intr-un moment revolutionar pe piata muncii. Acum avem sansa ca altcineva sa ocupe de aspectele neplacute ale multor job-uri: colegii roboti vin sa rezolve…

- lansarea serviciilor 5G, expansiunea difuzoarelor inteligente și democratizarea inteligenței artificiale Rețelele de generația a cincea (5G) vor fi lansate in 2019 și se vor extinde la scara larga, oferind o conexiune mai buna consumatorilor și companiilor și aducand noi oportunitați de dezvoltare pentru…

- SPERANTA…Romania se depopuleaza intr-un ritm accelerat, iar Vasluiul, din pacate, la acest capitol ocupa un loc fruntas. In cautarea unui trai mai bun, zeci de mii de vasluieni au luat calea pribegiei, satui sa rabde in tara umilintele unui sistem care desi ofera totul, in realitate creeaza doar iluzii.…

- "Nu o sa ne intorceam la examenul de treapta, dar ma uit pe rezultatele pe care le obtin elevii nostri; si la rezultatele de la examenul de finalizare a ciclului gimnazial, si la rezultatele de la Bacalaureat, sunt rezultate din ce in ce mai slabe. Trebuie sa gasim niste solutii. Una dintre ele ar…

- Infrangerea FCSB-ului cu CFR Cluj, 0-2, va fi mai ultimul meci al lui Nicolae Dica pe banca FCSB-ului. „Nu mai sunt șanse sa ramana”, a anunțat latifundiarul din Pipera, care l-a facut praf pe „Dicanio”. Rezultatele dezamagitoare din ultima perioada și faptul ca CFR Cluj s-a distanțat la 6 puncte l-au…

- Sportivii care au ocupat anul acesta locuri fruntase la marile competitii internationale au fost premiati si sarbatoriti in cadrul Galei Canotajului Romanesc. Federatia Romana de Canotaj a strans 37 de medalii, iar rezultatele sportivilor sunt de necontestat. Componentii loturilor reprezentative de…

- in ceea ce priveste creditarea companiilor In acelasi timp, mentionam ca autoritatea de concurenta are in derulare doua investigatii declansate din oficiu, pe piata serviciilor de leasing operational si pe piata de leasing financiar si a creditului de consum din Romania. In cadrul investigatiilor s-au…